"Все-таки залетела": 49-летней Бледанс врезали за новую беременность

Интересное положение знаменитости, прибегшей к процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в присутствии съемочной группы телешоу "Андрей Малахов. Прямой эфир", прокомментировала известный блогер Лена Миро. Она осудила актрису на столь смелый поступок.

Миро в своем микроблоге в LiveJournal напомнила, что в Эвелины уже есть сын, "которого она родила в биологическом возрасте бабушки". "К чему привели такие роды, все знают – ребенок родился с синдромом Дауна", – констатировала Миро.

При этом блогер привела неутешительную статистику этой генной патологии, которая, по ее словам, напрямую зависит от возраста матери. "Если женщине 20-24 года, вероятность рождения ребенка с синдромом составляет всего лишь один шанс к 1562… В возрасте старше 45, вероятность рождения Дауна 1 к 19", – написала Миро.

Также она отметила, что курение, наркотики и алкоголь, распространенные в медийной тусовке, увеличивают и эти огромные шансы в разы. "Получается ведь, что Эвелина, уже имея сына с синдромом Дауна, вполне осознанно идет на рождение второго такого же", – врезала словом Бледанс блогер.

Публикация от Evelina Bledans (@bledans) 30 Авг 2018 в 7:01 PDT

При этом Лена Миро заявила, что Эвелина ищет выгоду на своем ребенке. "Выставив сына с синдромом в медийное пространство, бывшая актриса пытается создать информационный повод, чтобы ее приглашали на телевидение. Для чего это нужно? Мне кажется, дело в деньгах – эксплуатируя несчастного ребенка, Бледанс на нем зарабатывает", – выразила свое резкое мнение автор поста.

Миро считает, что Эвелине на руку любые скандалы. В частности, она привела в пример конфликт артистки с Константином Хабенским. "Это ужасно, когда детей заведомо и, на мой взгляд, вполне сознательно обрекают на несчастную жизнь. Циничный расчет таких баб сродни экспериментами над людьми к концлагерях", – вынесла вердикт Лена Миро.

Публикация от Evelina Bledans (@bledans) 29 Авг 2018 в 11:04 PDT

Напомним, что у Бледанс два сына. Старший Николай родился в браке с израильским бизнесменом. Младший, Семен, появился на свет в 2012 году, когда артистка уже состояла в отношениях с продюсером Александром Семиным.