Как живет 60-летняя Роза Рымбаева

Роза Рымбаева на сцене уже 43 года. Победитель четырех международных конкурсов, она и по сей день остается в строю. В Советское время певица была большой звездой в стране. А теперь приезжает в Россию из родного Казахстана редко – мол, не зовут.



"Бывает, что я пою по шесть-восемь часов в день, – улыбается певица. – Постоянно работаю над голосом, занимаюсь распевкой, хожу к педагогам. И никогда не пою под фонограмму– просто не умею обманывать людей".

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Выглядит артистка очень достойно для своих лет. "Слава богу, мне повезло с внешностью и генами. Мои родители прожили 87 лет, они были стройными, поэтому мне повезло в этом плане. Но не думайте, что я так хорошо выгляжу. Открою секрет – я уже немолодая и у меня на лице много косметики. Но я слежу за собой, потому что артист обязан быть свежим, молодым, подтянутым", – уверяет Роза.

Смысл ее жизни сегодня - сыновья Али и Мади. Старшему – 27 лет, младшему – 18. "Я одна их вырастила (муж Розы рано умер. – Здесь и далее прим. ред), и это было очень непросто, – говорит артистка. – Например, выходила на сцену, а в голове мысль: "А как дети? А что они делают?" Сыновей уговаривала пойти учиться в консерваторию на отделение фортепиано или дирижерское, потому что с детства по 12 лет каждый из них посвятил занятию музыкой. Но они отказались и пошли по моим стопам – учились актерскому мастерству (сама Роза – профессиональная актриса, преподавала актерское мастерство в академии). А сегодня они пишут музыку и сами выступают".

"Конечно, многие скептически к ним относятся – мол, это же дети Рымбаевой, блатные, значит. Но они на пересуды не обращают внимания и работают, доказывая свое право быть на сцене. А моя самая большая мечта – поскорее их женить. Весь Казахстан ждет: ну когда же? Сватают девочек из Западного Казахстана, с Южного", – цитирует исполнительницу газета "Мир новостей".