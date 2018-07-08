Седокову гонят в шею из-за выходки на Первом канале

Украинские зрители раскритиковали артистку за работу в России. Сам факт работы на "пропагандистском" канале уже вызывает ненависть.

Украинская певица Анна Седокова навлекла гнев своих соотечественников, появившись в эфире Первого канала. Артистка предложила своим подписчикам в Instagram угадать счет. "Прямой сейчас, на Первом Канале @1tv , в программе "Пусть говорят", обсуждаем чемпионат и ставим ставки на сегодняшний матч: Хорватия – Россия!) (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред)Вы за кого? Какой счёт будет? Кто угадает, тому потом лайк", – написала она в соцсети.



И если пользователи рунета с удовольствием присоединились к обсуждения, то юзеры украинского сегмента были гораздо жестче в формулировках. "Лишить гражданства и выселить за поребрик!", – написал один. "Посмотри в глаза воинов с Донбасса", – добавил другой. "Как можно жить в стране, которую не любишь?", - поинтересовался другой.

Напомним, что сборная России уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти со счетом 3:4. Смолов не реализовал первый из одиннадцатиметровых ударов. Таким образом сборная Хорватии во второй раз в своей истории пробилась в полуфинал чемпионата мира, где встретится с англичанами. Матч состоится 11 июля в Москве.