Седокова подло поступила с мужем перед смертью
Максим Чернявский затеял судебный процесс неспроста. Он знал, как поступила Анна с другим своим бывшим мужем, футболистом Валентином Белькевичем. Седокова вывезла свою дочь от брака со спортсменом, Алину, за границу – в результате отец так и не увидел ребенка до самой смерти.
"Седокова попросила у Белькевича разрешения на выезд на три года. Валентин дал такое разрешение. И Анна оборвала с ним всякое общение. Валентин меня нашел и попросил телефон своей дочери Алины. Он позвонил девочке пару раз, а после этого Седокова поменяла Алине номер телефона", - рассказала бабушка Чернявского, Марина Петровна.
Она напомнила, что Белькевич подал в суд в Лос-Анджелесе, требуя возвращения несовершеннолетней дочери на Украину – но проиграл процесс. А в августе 2014 года спортсмен умер в возрасте 41 года – у него оторвался тромб.
Зная эту историю, Максим опасался, что может никогда не увидеть свою дочь Монику – потому и решился подать иск в суд. И это уже не первый процесс: ранее иск подавала Анна, желая получить дополнительное содержание от бывшего мужа. По соглашению ей досталась приличная сумма, две машины и алименты. Однако было и условие: Седокова должна жить в Лос-Анджелесе и время общения с дочерью делить c Максимом пополам.
"В Лос-Анджелесе она не жила, Моника все время была с папой. Максим полностью содержал дочь и еще платил алименты Анне. А потом перестал платить (естественно, уведомив об этом суд). Произошло это, когда Анна заявила, что увозит Монику в Россию насовсем", – рассказала бабушка Чернявского изданию StarHit.
По словам Марины Петровны, когда Монике было полтора месяца, Седокова улетела из Лос-Анджелеса в Россию, на презентацию очередного фильма. С тех пор она появлялась в США не чаще, чем раз в два-три месяца, и на короткий срок. Теперь, по решению суда, в течение учебного года Моника будет жить в Америке, а на каникулы Максим Чернявский разрешит ей оставаться с мамой.
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