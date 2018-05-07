Пугачева и Галкин показали свои чувства на всю страну

Алла Пугачева опубликовала новое фото, к которому сделала любопытную подпись. Примадонна отечественной сцены на всю страну неожиданно высказалась о чувствах к молодому мужу, шоумену Максиму Галкину, а тот ей ответил.

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