Волочкова записала домашнее видео с новым любовником

Анастасия Волочкова опубликовала на своей странице в Instagram видео со своим новым любовником. Влюбленные порезвились на улице возле дома балерины.

Анастасия Волочкова продолжает демонстрировать всем своим подписчикам, что она ведет насыщенную, полноценную и счастливую жизнь. Важную часть в этом образе занимает фигура ее нового возлюбленного, которого с недавних пор балерина перестала скрывать.

В очередной раз избранник танцовщицы появился в ее аккаунте в Instagram на видео, проникнутом теплой домашней атмосферой зимних развлечений. Мужчина прокатил Анастасию Волочкову по снегу возле ее особняка. "На саночках с ветерком!💨 По улицам нашего поселка.🌲(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала ролик балерина.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Фев 4, 2018 at 5:03 PST

Подписчики были очарованы увиденным. "Здорово! Прокатиться на саночках! Какое удовольствие когда мужчина радует и мчит) так можно и в тундру увезти)))", "За меня Настенька покатайтесь,какая прелесть!!!👍👍👍❄❄❄", "Класс! Хорошая погода! Хороший выходной!", "А кто его знает...может судьба....Анастасия вы необыкновенная 🌹🌹🌹", "Любви!❤️", "Настя всегда на позитиве 😀умничка", – умилились комментаторы.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Фев 1, 2018 at 3:46 PST

Впрочем, нашлись и злопыхатели, которые воспользовались открытыми комментариями под видео, чтобы излить свою желчь. "Хоть бы Мишанька спинку себе не надорвал!! Девочка– Настенька крупненькая!)))", "баба с возу,кобыле легче 🤣", "Настя реально с этим эммм...мужчиной?", "Дурында! Ты хоть помнишь,что тебе сорокет!!!", – разошлись пользователи Сети. А возлюбленного Анастасии Волочковой они и вовсе назвали ее новым шофером и обслуживающим персоналом, которому балерина платит деньги.