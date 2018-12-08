К беременной Порошиной внезапно заявился бывший муж

Актриса Мария Порошина оказалась в непростом положении. Она вынуждена вынашивать ребенка в одиночестве. Эту ситeацию решил исправить бывший супруг артистки Гоша Куценко.

Куценко активно поддерживает Марию Порошину, оказавшуюся в сложной жизненной ситуации. Узнав о том, что Мария снова готовится стать мамой, актер сразу же заявил, что готов помогать своей бывшей жене с воспитанием будущего ребенка.

Куценко сдержал свое слово. Теперь он постоянно созванивается с Марией и интересуется ее успехами, передает "7 дней".

Недавно Артист и вовсе заявил, что полностью взял на себя заботы о беременной Порошиной. "Мы с Машей на связи ежесекундно. Я контролирую ситуацию!", – резюмировал Куценко.

Ранее сообщалось, что Порошина решила сменить привычную обстановку перед родами и уехала из страны. Об отъезде Марии из Москвы стало известно, когда актриса на своей официальной страничке в социальной сети Instagram опубликовала фотографию, сделанную явно не в столице. "Вечерело", – коротко написала Мария возле фотографии, на которой запечатлела сумерки, обступившие дом с бассейном и пальмы по бокам.