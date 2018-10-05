Новый малыш Меган Маркл, критика Мая Абрикосова в адрес Андрея Малахова, откровение дочери умершего Дмитрия Марьянова, оскорбленная на Украине Ани Лорак – все это стало предметом споров пользователей Сети на этой неделе. Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 5 октября 2018 года, в подборке Dni.Ru.

Меган Маркл и принц Гарри взяли черного малыша из приюта

Меган Маркл и принц Гарри взяли в свою семью малыша-лабрадора из приюта для животных. Пес живет с молодоженами около месяца, и только во время визита в Сассекс герцог и герцогиня сделали официальное заявление о любимце.

Оз долгое время провел в приюте для животных и должен был отправиться на усыпление, но Гарри и Меган спасли малыша. Теперь он стал приятелем для бигля Меган.



Звезда "Дома-2" крепко приложила Малахова



Экс-участник реалити-шоу Роман Тертишный, более известный как Май Абрикосов, в Instagram высказался о шоу Андрея Малахова "Прямой эфир". Он поздравил ведущего с наградой ТЭФИ-2018, но вместе с тем безжалостно раскритиковал передачу.

По мнению звезды "Дома-2", вместо информативной передачи о реальных ситуациях, о которой, как утверждает Роман, мечтал Малахов, она превратилась в нечто иное. "От обилия актерской игры самого ведущего и героев выпуска уровень уникальности передачи понижается", – отметил экс-участник телестройки.



Дочь заявила о хорошей жизни без Марьянова



Грядет годовщина смерти Дмитрия Марьянова. Как выяснили журналисты, на могиле известного артиста до сих пор нет памятника.

Ходят упорные слухи, что дочь Ксении Анфиса, которую Дмитрий незадолго до смерти признал, вовсе не родная артисту. "Помню, прихожу как-то к Димке домой – выбегает дочка Бик и орет, как вольготно они бы жили с мамочкой в квартире, если бы не было Марьянова. Добились, чего хотели", – цитируют некоего друга Дмитрия Марьянова журналисты.



Ирина Розанова откровенно об отъезде из России на ПМЖ

В концертном зале Cition Hall состоялась презентация нового сезона СТС, гостями которой стали лица канала и приглашенные звезды. Корреспондент Dni.Ru встретился там с актрисой Ириной Розановой – звездой фильмов "Фурцева", "Челночницы", "Анкор, еще анкор" – и узнал у нее много интересного.

Розанова призналась, что ведет совсем не звездный образ жизни – спокойно ходит по улицам, по магазинам. "Я так умело научилась сливаться с толпой, что меня практически не узнают", – призналась она.



Преданную мужем Лорак жестоко унизили на Украине

Ани Лорак получила новый удар. Все началось с того, что на своей официальной страничке в социальной сети Instagram певица опубликовала фотографию со своего концерта в Киеве. На снимке привлекательная исполнительница запечатлена в лаконичном черном платье с внушительным разрезом до бедра и на шпильках.

Публикацию заметил украинский политолог Алексей Голобуцкий. В своем аккаунте в Facebook мужчина язвительно прокомментировал выступление Ани Лорак, намекнув, что артистку заставили спеть на Украине, а самой стране она не нужна. А еще Голобуцкий "одарил" Лорак нелестными эпитетами.



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