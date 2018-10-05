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Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 5 октября 2018 года

Фото: Dni.Ru
Новый малыш Меган Маркл, критика Мая Абрикосова в адрес Андрея Малахова, откровение дочери умершего Дмитрия Марьянова, оскорбленная на Украине Ани Лорак – все это стало предметом споров пользователей Сети на этой неделе. Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 5 октября 2018 года, в подборке Dni.Ru.
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Меган Маркл и принц Гарри взяли черного малыша из приюта

Меган Маркл и принц Гарри взяли в свою семью малыша-лабрадора из приюта для животных. Пес живет с молодоженами около месяца, и только во время визита в Сассекс герцог и герцогиня сделали официальное заявление о любимце.

Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: GLOBAL LOOK press/Pool/ZUMAPRESS.com

Оз долгое время провел в приюте для животных и должен был отправиться на усыпление, но Гарри и Меган спасли малыша. Теперь он стал приятелем для бигля Меган.  

Звезда "Дома-2" крепко приложила Малахова 

Экс-участник реалити-шоу Роман Тертишный, более известный как Май Абрикосов, в Instagram высказался о шоу Андрея Малахова "Прямой эфир". Он поздравил ведущего с наградой ТЭФИ-2018, но вместе с тем безжалостно раскритиковал передачу.

Андрей Малахов. Кадр 1tv.ru

По мнению звезды "Дома-2", вместо информативной передачи о реальных ситуациях, о которой, как утверждает Роман, мечтал Малахов, она превратилась в нечто иное. "От обилия актерской игры самого ведущего и героев выпуска уровень уникальности передачи понижается", – отметил экс-участник телестройки.  

Дочь заявила о хорошей жизни без Марьянова 

Грядет годовщина смерти Дмитрия Марьянова. Как выяснили журналисты, на могиле известного артиста до сих пор нет памятника.

Дмитрий Марьянов. Фото: GLOBAL LOOK press/Valery Lukyanov/

Ходят упорные слухи, что дочь Ксении Анфиса, которую Дмитрий незадолго до смерти признал, вовсе не родная артисту. "Помню, прихожу как-то к Димке домой – выбегает дочка Бик и орет, как вольготно они бы жили с мамочкой в квартире, если бы не было Марьянова. Добились, чего хотели", – цитируют некоего друга Дмитрия Марьянова журналисты.    

Ирина Розанова откровенно об отъезде из России на ПМЖ

В концертном зале Cition Hall состоялась презентация нового сезона СТС, гостями которой стали лица канала и приглашенные звезды. Корреспондент Dni.Ru встретился там с актрисой Ириной Розановой – звездой фильмов "Фурцева", "Челночницы", "Анкор, еще анкор" – и узнал у нее много интересного.

Ирина Розанова. Фото: Фото: Пресс-служба телеканала СТС

Розанова призналась, что ведет совсем не звездный образ жизни – спокойно ходит по улицам, по магазинам. "Я так умело научилась сливаться с толпой, что меня практически не узнают", – призналась она. 

Преданную мужем Лорак жестоко унизили на Украине

Ани Лорак получила новый удар. Все началось с того, что на своей официальной страничке в социальной сети Instagram певица опубликовала фотографию со своего концерта в Киеве. На снимке привлекательная исполнительница запечатлена в лаконичном черном платье с внушительным разрезом до бедра и на шпильках.

Ани Лорак. Фото: Фото: Пресс-служба телеканала СТС

Публикацию заметил украинский политолог Алексей Голобуцкий. В своем аккаунте в Facebook мужчина язвительно прокомментировал выступление Ани Лорак, намекнув, что артистку заставили спеть на Украине, а самой стране она не нужна. А еще Голобуцкий "одарил" Лорак нелестными эпитетами.


Читайте последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 5 октября 2018 года, в разделе и специальных  сюжетах!

5 октября 2018, 16:14

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