Променявший Бузову на деньги жених оправдался за трусость
Примечательно, что, будучи на проекте, он не осмелился напрямую объявить о своем желании забрать два миллиона и уйти. Кавалер передал письмо Бузовой через ведущую проекта Марину Кравец. Что именно Евгений Назаров написал звезде, пока держится в тайне.
Однако после выхода выпуска в эфир Ольга решила расставить все точки над i и обратилась к мужчине через соцсети. "😔😔😔 К моему великому сожалению, реальность 21го века: мужчина, который пришел якобы бороться за мое сердце, выбрал легкие деньги... я не могу принять и понять этот поступок до сих пор. Ты не нашел минуты, чтобы позвонить и объяснить мне все лично. Ни во время проекта, ни после. Печально. 😔 Неприятно. И правда, людей очень легко проверить деньгами и славой. Ты эту проверку не прошел. Спасибо тебе, что я это узнала тогда. Единственный раз, где ты был честен – это когда забрал деньги", – написала знаменитость в личном микроблоге.
Назаров решил оправдаться, в соцсетях он посвятил огромный пост несостоявшейся невесте. По словам молодого мужчины, из эфира многое вырезали, поэтому его действия могли неправильно интерпретировать.
"Если вкратце – за все время шоу мы с Олей так ни разу и не пообщались наедине, кроме церемонии выбора, хотя я много раз предлагал и мама, сестра и подруги Оли тоже советовали сходить именно со мной на свидания по итогам соревнований. Из чего я сделал вывод что за оставшиеся пару дней ситуация врядли изменится (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – отметил Евгений.
Также он добавил, что не мог позвонить Ольге, так как на шоу у всех участников забрали телефоны. Единственным средством коммуникации оставались бумажные письма, чем он не преминул воспользоваться.
К тому же, по словам Назарова, он еще в первый день предупреждал: если почувствует, что ему ничего не светит, то сам покинет проект. "И когда я узнал то что вы увидите в след сериях – я понял что пора уходить. И раз уж была опция денег – пусть они пойдут на благотворительность. И кстати это не личные деньги Оли, можете не переживать", – отметил он.
Также участник "Замуж за Бузову" напомнил Ольге, что всегда был честен с ней и все говорил прямо. В дальнейшем Евгений готов продолжить общение, ведь поющая телеведущая как человек ему очень понравилась.
Примечательно, что в следующем посте миллионер объявил, что вновь свободен и ищет новую невесту. "Пишите плз в комментариях под этим постом: "Хочу на свидание!" и я выберу одну из вас и приглашу на днях поужинать со мной в лучший ресторан в башне Око Москва-Сити !🌹😊Особенно буду рад если напишите почему мне лучше выбрать именно вас!😊 Удачи!❤️😊", – заявил Евгений Назаров.
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