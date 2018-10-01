Променявший Бузову на деньги жених оправдался за трусость

Участник, который еще в первом выпуске шоу рассказал, что является долларовым миллионером, внезапно променял любовь поющей телеведущей Ольги Бузовой на деньги. Евгений Назаров предложил ей дружбу.

Примечательно, что, будучи на проекте, он не осмелился напрямую объявить о своем желании забрать два миллиона и уйти. Кавалер передал письмо Бузовой через ведущую проекта Марину Кравец. Что именно Евгений Назаров написал звезде, пока держится в тайне.

Однако после выхода выпуска в эфир Ольга решила расставить все точки над i и обратилась к мужчине через соцсети. "😔😔😔 К моему великому сожалению, реальность 21го века: мужчина, который пришел якобы бороться за мое сердце, выбрал легкие деньги... я не могу принять и понять этот поступок до сих пор. Ты не нашел минуты, чтобы позвонить и объяснить мне все лично. Ни во время проекта, ни после. Печально. 😔 Неприятно. И правда, людей очень легко проверить деньгами и славой. Ты эту проверку не прошел. Спасибо тебе, что я это узнала тогда. Единственный раз, где ты был честен – это когда забрал деньги", – написала знаменитость в личном микроблоге.

Назаров решил оправдаться, в соцсетях он посвятил огромный пост несостоявшейся невесте. По словам молодого мужчины, из эфира многое вырезали, поэтому его действия могли неправильно интерпретировать.

"Если вкратце – за все время шоу мы с Олей так ни разу и не пообщались наедине, кроме церемонии выбора, хотя я много раз предлагал и мама, сестра и подруги Оли тоже советовали сходить именно со мной на свидания по итогам соревнований. Из чего я сделал вывод что за оставшиеся пару дней ситуация врядли изменится (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – отметил Евгений.

Также он добавил, что не мог позвонить Ольге, так как на шоу у всех участников забрали телефоны. Единственным средством коммуникации оставались бумажные письма, чем он не преминул воспользоваться.

К тому же, по словам Назарова, он еще в первый день предупреждал: если почувствует, что ему ничего не светит, то сам покинет проект. "И когда я узнал то что вы увидите в след сериях – я понял что пора уходить. И раз уж была опция денег – пусть они пойдут на благотворительность. И кстати это не личные деньги Оли, можете не переживать", – отметил он.

Также участник "Замуж за Бузову" напомнил Ольге, что всегда был честен с ней и все говорил прямо. В дальнейшем Евгений готов продолжить общение, ведь поющая телеведущая как человек ему очень понравилась.

Примечательно, что в следующем посте миллионер объявил, что вновь свободен и ищет новую невесту. "Пишите плз в комментариях под этим постом: "Хочу на свидание!" и я выберу одну из вас и приглашу на днях поужинать со мной в лучший ресторан в башне Око Москва-Сити !🌹😊Особенно буду рад если напишите почему мне лучше выбрать именно вас!😊 Удачи!❤️😊", – заявил Евгений Назаров.