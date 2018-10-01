Малахов утешил оскорбленную богатыми клиентами Седокову

Телеведущий поддержал словом экс-солистку "ВИА Гры". После того как Анна Седокова на своей страничке в Instagram рассказала о худшем концерте в ее карьере, пост собрал более 127 тысяч лайков и бессчетное количество комментариев.

Украинская певица ранее поделилась переживаниями с поклонниками. Седокова пережила страшное унижение во время выступления перед богатыми клиентами.

Выступая на корпоративе, она оскорбилась тем, что люди в зале ели шашлык и смотрели на нее как на "клоуна". Анне так и не удалось расшевелить в тот злополучный день публику. Она призналась, что мечтает когда-нибудь стать "таким большим артистом", чтобы иметь возможность больше никогда не испытывать чувство унижения.

Публикация вызвала шквал обсуждений. При этом мнения фолловеров разделились на противоположные. Многие поддержали артистку, отметив, что "метать бисер перед свиньями" – неблагодарное занятие. Среди них оказался и телеведущий Андрей Малахов. "Аня, забей!" – утешил Седокову шоумен.

Поделилась похожей историей и певица Рита Дакота. Отметим, некоторые пользователи соцсети оказались не на стороне исполнителей.

Они заявили, что петь перед публикой – работа артиста, за которую те получают приличные деньги. "Вы, певуны, были испокон веков шутами. Так развлекай народ, все уплачено. Возвели себя в ранг звезд, второсортные певуньи", – критически высказалась одна из подписчиц.