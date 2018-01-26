12-летняя дочь догнала в размерах Волочкову

Анастасия Волочкова опубликовала фотографию своей 12-летней дочери Ариадны. Скандально известная балерина сообщила, что у них один размер одежды.

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Анастасия Волочкова вернулась с Мальдив, откуда в очередной раз порадовала многочисленных поклонников и хейтеров шпагатом и необычными купальниками, и с головой ушла в домашнюю жизнь. Балерина публикует на своей страничке в социальной сети Instagram фотографии из повседневности.

На снимках Анастасия запечатлена в компании, по ее словам, друзей. Отметим, что среди них – прислуга Волочковой и ее избранник Михаил Логинов. Нашлось место в аккаунте и 12-летней дочери балерины Ариадне. Танцовщица опубликовала снимок, сделанный, по всей видимости, из гардеробной. На фото девочка стоит возле открытого ящика с бельем и достает оттуда какую-то вещь.

"Здорово, когда есть выбор из 30 маминых купальников на наш совместный концерт!🙈 А надо всего четыре. Сложно. 😂 Но девчонки разберутся! Хорошо, когда размерчик уже один👍🏼🙈👍🏼🌺", – написала Волочкова.

Обычно под каждым постом балерины – сотни комментариев, однако на сей раз Анастасия по какой-то причине отключила возможность отзывов на публикацию. То же касается и фотографий с близкими Волочковой. Почему скандально известная балерина не позволила многочисленным подписчикам комментировать снимки, пока не известно.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Янв 25, 2018 at 8:33 PST

Стоит сказать, что пользователи Сети все равно нашли способ высказаться об Анастасии и ее дочери-подростке. В различных соцсетях комментаторы неоднозначно отнеслись к словам балерины. "БОже! только не это! Ариша не догоняй свою маму в размерах!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Жалко Аришу. 12 лет самый возраст для всяких безумств. А с учетом мамы, которая любит выпить, страшно представить что она может натворить(((", "Насте надо меньше по мальдивам мотаться и с непонятными мужиками время проводить а больше дочкой заниматься!", "Вот чем занимается Ариадна пока Анастасия шпагаты на пляжах делает..." – высказались пользователи интернета.