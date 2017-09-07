Возмущенная Максакова ответила сыну Вороненкова

После того, как стало известно, что сын покойного Дениса Вороненкова от первого брака Николай возразил против прекращения уголовного дела о хищении в отношении отца, вдова экс-депутата Мария Максакова не замедлила жестко отреагировать. Оперная дива заявила о ненависти пасынка к родителю.

Мария Максакова не сдержала эмоций на своей официальной страничке в социальной сети Facebook. Опубликовав ссылку на журналистский материал о том, что старший сын Дениса Вороненкова Николай возразил против прекращения уголовного дела за смертью родителя, оперная исполнительница выразила свои чувства относительно таких действий Николая. "Это же как надо ненавидеть отца, чтобы глумиться над его памятью совместно со следственными органами", – написала Максакова.

Многочисленные поклонники немедленно отреагировали на публикацию Марии. Они попытались поддержать артистку. "Машенька держысь Любовь с тобою", "Машенька! Дорогая! Держитесь! 😘", "Жажда денег, некоторых родственников, видать важнее памяти отца. И видать взрослые толкают детей на эти действия", "Мерзко! Какие люди, такие и поступки!", – прокомментировали ситуацию подписчики.

Отметим, что до этого позиция родственников по вопросу судебного разбирательства в отношении Дениса Вороненкова была единой и согласованной. Они не считали нужным продолжать его, будучи убежденными в невиновности экс-депутата и опасаясь "очернения" его имени в российском суде.

И вдруг что-то изменилось. Адвокат Андрей Гривцов рассказал: "В настоящее время стало известно, что как минимум один из близких родственников – а именно сын – заявил, что он возражает против прекращения уголовного дела за смертью отца". Теперь велика вероятность, что дело будет направлено в суд.

Он в качестве защитника Дениса Вороненкова намерен настаивать на закрытии уголовного дела на стадии предварительного следствия. Вот только не на основании смерти, а вследствие непричастности экс-депутата к приписываемому ему хищению.

"Тогда никакого суда не будет, потому что доказательства выглядят весьма сомнительно", – объяснил адвокат. Гривцов подчеркнул, что в случае утверждения невиновности Дениса Вороненкова в суде честное имя бывшего депутата подлежит реабилитации.

