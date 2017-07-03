Корчевников: Максакова находится под прицелом

В ток-шоу "Прямой эфир" в очередной раз обсуждали непростую ситуацию вокруг Марии Максаковой, обосновавшейся в Киеве после убийства мужа, бывшего депутата Дениса Вороненкова. Ведущий Борис Корчевников и его гости-эксперты считают, что певице грозит серьезная опасность.

В передаче показали фрагмент беседы исполнительницы, сбежавшей из России, и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Максакова в эфире украинского шоу говорила плохо о стране, в которой прожила много лет.

"Я была свидетельницей разговора, как охотились за головой уважаемого Михаила Николаевича. Они беспокоились, что убить – одно дело, а как бы еще узнали, что не кто-то, а именно мы. Такие разговоры ходили, – наябедничала политику Мария. – Там вы определенным образом смогли о себе заявить, показали свою независимость, борцовские качества, бунтарские, смелость, дерзость... Серая масса не любит таких людей".

"Михаил Саакашвили преобразился, когда его так похвалили, – со смехом прокомментировал видео ведущий "Прямого эфира" и спародировал политика, обласканного певицей. – Но тем не менее, во всем Россия виновата у Марии Максаковой".

Далее высказался бывший старший оперуполномоченный по особо важным делам МВД России Александр Шаркевич. "Еще один очевидный факт, который невозможно отрицать, это то, что в последнее время на Украине погибают люди, которые в той или иной мере говорят против России, которые находятся в оппозиции к России, – поделился важным наблюдением эксперт. – Таким образом подставить Россию кому-то очень выгодно".

"По этой логике Мария Максакова тогда просто находится под прицелом", – прокомментировал слова спикера Корчевников. "Абсолютно верно! И во всех передачах мы говорим о том, что Максакова находится под угрозой", – подтвердил Шаркевич.

Другой эксперт, театральный продюсер Валерий Сергеев, напомнил зрителям о связи Максаковой с преступным миром. "Конечно, это бравада от небольшого ума, которая была воспитана в криминальной среде, где рулевой у штурвала семейной криминальной бригантины был папаша. Я имею в виду Петра Эриковича, который дружил со спецслужбами. Конечно, эта семья имеет взаимоотношения, связи, приглашает к себе домой или бывает на вечеринках... Маша могла быть свидетелем частного разговора, но она очень много приукрасила, чтобы поднять себе авторитет", – считает эксперт.