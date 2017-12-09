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Анна Седокова показала эксклюзивное видео отдыха с гориллами

Анна Седокова. Фото: instagram.com/annasedokova
Певица Анна Седокова отдыхает в теплых странах и не перестает радовать своих подписчиков в Instagram фотографиями и видеороликами из отпуска. Очередной пост звезда посвятила походу в зоопарк.
прочитано 214 раз

Певица Анна Седокова на своей странице в Instagram выложила видео с отдыха на острове Тенерифе. Она подчеркнула, что этот курорт идеально подходит для отдыха с детьми. "Это райское место о котором я и не знала до нашей передачи", – призналась она.

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К своему посту певица прикрепила видео из зоопарка. На нем Анна Седокова позирует на фоне горилл. "Эксклюзивчик", – подписала ролик она. С обитателями вольера она даже попыталась поговорить, поздоровавшись с ними сперва на русском, а затем на испанском языках. Вторая часть ролика была посвящена океанариуму.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Автор: Геннадий Куприянов9 декабря 2017, 17:34
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