Анна Седокова показала эксклюзивное видео отдыха с гориллами

Певица Анна Седокова отдыхает в теплых странах и не перестает радовать своих подписчиков в Instagram фотографиями и видеороликами из отпуска. Очередной пост звезда посвятила походу в зоопарк.

Певица Анна Седокова на своей странице в Instagram выложила видео с отдыха на острове Тенерифе. Она подчеркнула, что этот курорт идеально подходит для отдыха с детьми. "Это райское место о котором я и не знала до нашей передачи", – призналась она.

К своему посту певица прикрепила видео из зоопарка. На нем Анна Седокова позирует на фоне горилл. "Эксклюзивчик", – подписала ролик она. С обитателями вольера она даже попыталась поговорить, поздоровавшись с ними сперва на русском, а затем на испанском языках. Вторая часть ролика была посвящена океанариуму.