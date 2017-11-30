Оголившаяся Анна Седокова поразила видом

Певица Анна Седокова порадовала подписчиков новой фотографией. Звезда отдыхает в Тайланде.

Артистка выложила в свой Instagram-аккаунт снимок, как она в бикини лежит на качелях прямо на берегу моря. Певицы продемонстрировала, что она находится в отличной форме, и даже в отпуске не позволяет себе лишнего. Об это свидетельствует подтянутый животик с проступающим прессом и красивые ноги без грамма лишнего веса.

Подписчики Седоковой завалили ее комплиментами: "такой красивый пресс!!! Да и все в вас прекрасно!!!!👸🔥❤️😍🙏 (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.)", "ты бесподобна😍", "красавица", "После трех детей такая фигура! Шикарная!", "Вот это пресс!!! Фигура🔥🔥🔥красавица❤❤❤".

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) Ноя 30 2017 в 4:28 PST

Многие из подписчиков Седоковой не обошли вниманием и внушительный бюст девушки. Некоторые даже подумали, что это фотошоп или импланты. "Это фотошоп??", "грудь как то неесстественно выглядит ...", – писали недоверчивые скептики. Однако их голоса тонули в общем хоре восхищения.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) Ноя 29 2017 в 10:58 PST

"Шикарная фигура, Анюта – ты просто нереальная тропикана-женщина!!!!🔥", "Афродита вышедшая из пены Морской👏👏👏", "ВОУ ВОУ полегче..у меня сердце слабое..", "и как теперь уснуть...", "Капец, если бы у меня была такая фигура, я бы голая ходила😍😍😍😍😍", "Вы в шикарной форме❤️", "Хоть я женщина, но напишу – думаю, вы мечта любого мужчины, вернее ваша внешность, ваши данные! Вы в потрясающей форме! Красотка! Любуюсь и восхищаюсь!!!"