Названы самые дорогие певцы в России

Стали известны самые высокооплачиваемые звезды. За их выступления готовы отдавать баснословные суммы.

На первом месте оказался совсем неожиданный артист. По словам управляющего партнера одного из крупных российских концертных агентств Кирилла Чибисова, номер один по гонорарам сейчас – Юрий Антонов. Специалист назвал певца "первым миллионером российского шоу-бизнеса". "Прессу интересует только то, что на поверхности, только то, что всплыло. А самое интересное скрыто под водой. Именно те, кто не на слуху, не замешан в скандалах, больше всех и зарабатывают", – приводит слова Чибисова газета "Московский Комсомолец".

Еще одним любимчиком миллионеров и крупных компаний, по словам эксперта, является Валерий Леонтьев. "У него все было в шоколаде, есть и будет: он просто абсолютная любовь страны. Если вы заметили, он ни разу за всю жизнь не засветился ни в одном скандале, вообще держится особняком от шоубиза. Даже в прессе почти не мелькает. Ему ничего этого не надо", – рассказал Чибисов.

Кроме того, по словам эксперта, огромной популярностью пользуется Сергей Шнуров и его музыкальная группировка "Ленинград". "Насколько мне известно, только в декабре у того же "Ленинграда" предоплачено порядка 25 выходов. Это учитывая, что их минимальный гонорар – 100 тысяч евро за выступление", – сообщил журналистам Чибисов.

Он утверждает, что несмотря на столь плотный график, Сергея Шнурова невозможно застать в России: все заказчики музыканта предпочитают проводить свои корпоративы и праздники за границей. "Все российские крупные компании ,миллионеры и миллиардеры, бизнесмены, депутаты, чиновники устраивают корпоративы, отмечают дни рождения, праздники только за границей, чтобы не засветиться на родине", - утверждает Чибисов.