Раскрыты огромные заработки звезд на ток-шоу

Стали известны гонорары знаменитостей на шоу "Пусть говорят". В среднем звезды зарабатывают от 100 до 200 тысяч рублей.

Самым дорогим гостем для Первого канала оказалась американская суперзвезда Линдси Лохан. Актриса получила за свое выступление 600 тысяч рублей. По информации сайта "Комсомольская правда", меньше всего на своей популярности зарабатывает жена Николая Караченцова – Людмила Поргина получает за свое участие в шоу всего 50 тысяч рублей.

Гонорар, сопоставимый с вознаграждением Линдси Лохан, получал Никита Джигурда. По словам его бывшего менеджера Антонины Саврасовой, шоумен заработал приличные деньги во время скандального развода с фигуристкой Мариной Анисиной. В разгар страстей его гонорары за выход на телеэкраны достигали цифры в 600 тысяч рублей.

Ровно в половину гонорара Никиты Джигурды телевизионщики оценили Диану Шурыгину – та заработала 300 тысяч рублей за участие в "Пусть говорят". Такую же сумму просит за свое появление на экранах известный певец Валерий Леонтьев. Следующий по уровню гонорара – знаменитый советский и российский актер Василий Лановой. Он готов участвовать в ток-шоу за 150 тысяч рублей.

Отметим, что простые люди также могут получить неплохие деньги, появившись в студии. Достаточно просто стать участником громкой истории. Например, байкер Александр Ишутин, который когда-то ударил на заправке знаменитого певца Юрия Антонова, заработал на своих выступлениях в эфире федеральных каналов 1,5 миллиона рублей. Каждый его приход на передачу оценивался в 300-400 тысяч.

Публикация от Валерий Леонтьев (@valera_leontiev) Июл 31 2017 в 2:52 PDT

Отец знаменитой певицы Жанны Фриске Владимир получил за свое участие в программе "Секрет на миллион" 300 тысяч рублей. Чемпионом и рекордсменом является бывший водитель Анастасии Волочковой, который сейчас обвиняется в мошенничестве на несколько миллионов рублей, хвастался знакомым, что за участие в "Пусть говорят" он потребовал 800 тысяч рублей. Сайт "Комсомольская правда" уточняет: неизвестно, получил он эти деньги или нет.