Сергей Лавров раскрыл умопомрачительные заработки Аллы Пугачевой

Стали известны гонорары знаменитостей за выступления на корпоративах. Минимальный заработок – десять тысяч евро.

За такую сумму Кай Метов споет вам во время новогоднего застолья. По данным "Комсомольской правды", артист согласен лететь в экономклассе. Еще в прошлом году за такие же деньги соглашалась вести корпоратив Ольга Бузова. Сейчас все иначе. Ведущая "Дома-2" стала настоящей звездой. Теперь за свое выступление она ждет не меньше 30 тысяч евро, рассказал газете директор концертного отдела компании "Кремль концерт" Сергей Лавров.

Приблизительно столько же стоят услуги журналистки Ксении Собчак. За ведение корпоратива вероятный кандидат в президенты требует от 20 до 35 тысяч евро. К тому же заказчику придется оплачивать перелет Собчак в бизнес-классе и проход через VIP-зал.

В такую же сумму обойдутся звезды рэп-баттлов Гнойный и Оксимирон. Выступление каждого из них стоит 20-30 тысяч. "Их приглашают на закрытые вечеринки олигархи, которые уже повидали на своем веку все и всех", - отмечает Сергей Лавров.

Григорий Лепс споет "Рюмку водки" лично вам, если заплатить ему 50 тысяч евро. Такое "щедрое" предложение действует только в Москве. Поклонникам артиста из регионов придется отдать за выступление Лепса в два раза больше.

Такая же "акция" проходит и у Филиппа Киркорова: 50 – в Москве, 100 – за ее пределами. При этом заказчикам не из столицы придется оплатить частный самолет. Видимо, певцу с его ростом неудобно даже в бизнес-классе.

Если вас посетит идея послушать матерщину и отдать за это много денег, то ваш вариант на новогоднее празднество – Сергей Шнуров. За его выступление придется заплатить 250-300 тысяч евро. При этом в любое другое время цена, за которую работает группировка "Ленинград", в 2,5-3 раза меньше.

И, наконец, список самых дорогих российских артистов возглавляет Алла Пугачева. Примадонна российской эстрады готова исполнить для вас свои хиты всего за 350 тысяч евро. Если выступление состоится в Москве, Алла Борисовна готова скинуть седьмую часть. Видимо, ради круглой суммы.