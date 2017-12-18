Руссо осудил бесстыдство ползающих на коленях перед богачом звезд

Личная жизнь Авраама Руссо не задалась с самого начала. В 2005 году, когда певец женился на красавице Морелле, гостей эвакуировали из банкетного зала на Ленинском проспекте – поступило сообщение о минировании. Спустя 12 лет в опасности оказались отношения звезды с супругой.

Cегодня вся страна следит за мелодраматическим разводом Авраама Руссо с красавицей-женой Мореллой. Взаимные оскорбления, укоры, поливание грязью в телеэфирах. То и дело всплывают записи разговоров певца с женой, из которых поклонники узнают жуткие вещи.

"Авраам, без Тельмана ты никто, без Иосифа ты никто", – кричит в трубку Морелла. Она имеет в виду продюсера Иосифа Пригожина и бизнесмена Тельмана Исмаилова (бывший владелец Черкизовского рынка, чье состояние оценивалось в 600 миллионов долларов, ставший фигурантом расследования деятельности преступной группировки, которую подозревают в совершении восьми заказных убийств). Именно они в свое время помогли выступавшему в ресторанах сирийцу Абрахаму Жановичу Ипджяняну перебраться в Москву и стать звездой по имени Авраам Руссо.

Корреспондент Dni.Ru на вручении Российской национальной музыкальной премии спросил певца, действительно ли тот "никто" без названных бизнесмена и продюсера. "Я не был трусом и ушел от Тельмана еще в 2003 году, когда он был на пике своей карьеры как бизнесмен, не соблазнился его деньгами, – заверил Руссо. – Хотя он был сильным и могущественным человеком".

"А другие артисты крутились вокруг него, на коленях перед ним стояли. Самые большие эстрадные звезды стояли перед Тельманом на коленях и говорили ему: "Ты бог! Ты царь!" Я же не пресмыкался перед ним и не лебезил. Хотя он мог стереть меня с лица земли", – осудил Руссо бесстыдство коллег.

Что касается Пригожина, то о нем Руссо высказался более осторожно: "Иосифа и его сущность я очень хорошо знаю, он мой друг, что бы ни случилось, и не мое дело судить его поступки".

Не хочет певец, чтобы публично обсуждали и его личную жизнь. "Я приехал в Москву из Сирии, многого достиг, и мне неприятно, что людей интересует только жареная история. Ведь когда развелся президент, ни один человек не посмел открыть рот, потому что его все боятся, а почему меня можно оплевывать, мыть мои кости?!" – возмущен артист.