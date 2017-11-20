Руссо обматерил и оставил без денег униженную красавицу-жену

Певец кроет мать своих детей площадной бранью. И ведет себя не по-мужски.

В октябре этого года стало известно, что певец Авраам Руссо и его супруга Морелла Фердман (гражданка США, на которой в 2005 году женился артист) начали бракоразводный процесс. Диалога у некогда любящих людей не получается. Все телефонные переговоры сопровождаются оскорблениями и угрозами. Причем в основном – со стороны певца. Один из таких эмоциональных разговоров оказался в распоряжении Dni.Ru.

У Руссо явно сдали нервы, и на записи слышно, как он стал унижать и оскорблять мать дочерей, красивую женщину, которой прежде признавался в любви. "Похорони себя!" – слышно, как кричит он Морелле в трубку. У редакции есть полная запись разговора, но по этическим причинам мы не можем ее опубликовать – Руссо обрушил там на жену поток отборной площадной брани. "*** ты, *** рот закрой и слушай меня!" – орет не своим голосом артист.



Из разговора понятно, что у жены большие долги. Коммунальщики отрезают свет, оставляя без электричества и тепла жену певца и его дочерей. Руссо твердит, что перечислил им четыре тысячи рублей, но этих денег не хватит покрыть даже маленькую часть огромного долга.

Вообще, поведение артиста не поддается никакой логике. Оставить жену без копейки, без конца оскорблять, поливать помоями – все это кажется скверным.

Вечером 20 ноября Авраам и Морелла продолжат выяснять свои отношения публично. В студии у Вадима Такменева пока еще супруги впервые озвучат взаимные претензии. Что Руссо ответит на обвинение в неисполнении обязанностей? Признает ли певец, что оставил свои долги супруге? Почему Морелла теперь одна воспитывает их дочерей? Об этом поклонники узнают из программы "Специальный выпуск с Вадимом Такменевым" в понедельник, 20 ноября, в 17:00 мск на НТВ.