Михаил Задорнов сменил веру под страхом смерти

Сатирик Михаил Задорнов вновь оказался в центре обсуждения мировоззренческих и вечных вопросов, после того, как стало известно о его возвращении к православию. Dni.Ru опросили специалистов, имеющих дело с человеческой психикой, чтобы узнать причины такого шага и постараться предугадать, к чему он приведет.

"На войне неверующих нет. Перед лицом смерти неверующих нет. Иногда в жизни бывают такие тяжелые периоды, когда надежда на земные, обыденные ресурсы заканчивается, исчерпывается, и у человека возникает потребность верить во что-нибудь – в чудеса, в магию, в Тибетских монахов, в религию. Как спасение, как последняя надежда", – заметила кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт Мария Фурсова.

"Как только надежда заканчивается, людям ничего уже не может помочь. Поэтому психотерапевты очень приветствуют веру. Верьте во что-нибудь обязательно! Потому что вера – это мощный ресурс для организма и шанс на выздоровление", – добавила она. Специалист предложила не копаться в прошлых убеждениях Михаила Задорнова, обратившись к тому, что занимает его в настоящем. "Давайте просто поддержим его, посочувствуем ему и будем надеяться, что все у него будет хорошо", – подчеркнула Мария Фурсова.

Публикация от Михаил Задорнов (@zadornovmn) Сен 11 2017 в 3:34 PDT

В благотворном влиянии веры на физическое состоянии уверен и клинический психолог, гипнотерапевт, куратор Школы Психосоматики PSY 2/0 Михаил Филяев. "Я, как специалист по психосоматике, изучаю историю онкологических заболеваний. Уже давно доказано множеством известных научных исследований, что у любого такого заболевания присутствует психосоматический компонент, то есть, это значит, в жизни человека произошло что-то, что перевело его организм из здорового режима в тот, который привел к болезни", – рассказал он.

Публикация от Михаил Задорнов (@zadornovmn) Авг 11 2017 в 2:20 PDT

В качестве примера психолог привел двух матерей, которые потеряли своих детей. Одна из них сумела быстро справиться с горем и родить второго ребенка. Вторая же впала в депрессивное состояние, что нанесло серьезный ущерб и ее физическому здоровью – все системы ее организма работали с нарушениями.

"Мы, используя методы психосоматики и гипнотерапии, можем изменить эту реакцию, а также переключить эту реакцию на другую. В этом случае, процесс восстановления становится реалистичен", – объяснил специалист. "Этот же механизм запускается и тогда, когда человек идет к богу, в церковь, начинает молиться", – добавил Михаил Филяев.

Публикация от Михаил Задорнов (@zadornovmn) Июл 11 2017 в 7:21 PDT

"Он, просто-напросто, отпускает все грехи, избавляется от пережитого негатива, становится более свободным внутреннее, и переходит в другое, более благодатное состояние. Его организм становится свободным и легким. Тогда шансы на восстановление и выздоровление, конечно, увеличиваются", – уверен психолог.

Примечательно, что он также считает, что вернуться к православию сатирику помог страх приближающейся смерти. "Самый обычный страх вынуждает человека обратиться к богу и церкви – страх смерти. При наличии глиобластомы процент смертности велик, более 90%, особенно у людей в возрасте Михаила Задорнова", – заметил специалист.