Онкобольной Задорнов молит простить ему грехи

Говорят, Михаил Задорнов вернулся в христианство, в частности, в православие. Священнослужитель прокомментировал действия больного раком сатирика.

На днях Михаил Задорнов соборовался. Об этом сообщил настоятель Русской православной церкви Андрей Новиков на своей странице в социальной сети Facebook. "Дорогие отцы, братья и сестры! Сегодня по просьбе родных и друзей соборовал Михаила Николаевича Задорнова. Два месяца назад Михаил Николаевич принес Богу покаяние в таинстве Исповеди в Казанском соборе г. Москвы", – объявил Новиков, подчеркнув, что разместил эту информацию с разрешения родных сатирика. Отметим, что соборование это одно из так называемых таинств православной церкви – помазание тела больных или умирающих.

Тем не менее, за пояснениями представители СМИ обратились к самому настоятелю Московского Троицкого храма на Воробьевых горах протоиерею Андрею Новикову. "В какой ситуации находится Михаил Николаевич, я не уполномочен комментировать и не буду этого делать. О соборовании или елеосвещении в послании четко указывается: "Болен ли кто из вас, пусть позовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне". И молитва веры спасет болящего и грехи, которые он содеял, простятся ему. Это совершается для исцеления от недугов и прощения грехов", – цитирует священнослужителя сайт "Комсомольская правда".

Публикация от Михаил Задорнов (@zadornovmn) Ноя 7 2017 в 2:35 PST

Напомним, в начале октября 2016 года стало известно, что у Михаила Задорнова была диагностирована опухоль головного мозга. Он прошел курс химиотерапии. И, по его словам, лечение в Германии дало результаты. Но для того, что бы полностью выздороветь, артисту нужен покой, поэтому попросил журналистов перестать создавать ажиотаж вокруг его персоны.