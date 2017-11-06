Больной раком Михаил Задорнов сменил веру

Настоятель Русской православной церкви Андрей Новиков на своей странице в Facebook рассказал, что Михаил Задорнов исповедался в Казанском соборе Москвы и продолжает борьбу с недугом уже как православный христианин. Священнослужитель подчеркнул, что информацию об этом он разместил с согласия ближайших родственников юмориста.

Одна из сильнейших метаморфоз, которые произошли с юмористом Михаилом Задорновым за время его творческой деятельности, затронули его веру. В какой-то момент сатирик оказался под сильным влиянием новых хронологистов. доказывающих, что история Руси тянулась на протяжении многих тысячелетий и восходит к легендарной Гиперборее.

Не ко всем идеям Михаил Задорнов отесся с одинаковым воодушевлением, однако многие заметили, что в вопросе веры он сильно изменился. Сатирик много говорил о языческих обрядах, упоминал древних славянских божеств и даже фотографировался с идолами. Многие решили, что юморист порвал с христианством и обратился к язычеству. Однако, как недавно стало известно, он все же решил вернуться к православию.

Публикация от Михаил Задорнов (@zadornovmn) Июн 5 2015 в 9:04 PDT

"Два месяца назад Михаил Николаевич принес Богу покаяние в таинстве Исповеди в Казанском соборе города Москвы. Этот тяжелейший период своей жизни он проходит как примирившийся со Святой Церковью православный христианин", – на своей странице в Facebook написал настоятель Андрей Новиков.

Публикация от Михаил Задорнов (@zadornovmn) Окт 6 2015 в 3:39 PDT

"Прошу молитв о рабе Божием Михаиле, в том числе, да простит ему Милосердный Господь годы эпатажного заигрывания с язычеством", – добавил священнослужитель. Он подчеркнул, что запись об изменениях в душе сатирика разместил в согласии с его ближайшими родственниками.

Публикация от Михаил Задорнов (@zadornovmn) Сен 27 2017 в 2:08 PDT

Напомним, в начале октября 2016 года стало известно, что у Михаила Задорнова диагностирована опухоль головного мозга. Он прошел курс химиотерапии. И, по его словам, лечение в Германии дало результаты. Но для того, что бы полностью выздороветь, артисту нужен покой.