Больной раком Михаил Задорнов сменил веру
Одна из сильнейших метаморфоз, которые произошли с юмористом Михаилом Задорновым за время его творческой деятельности, затронули его веру. В какой-то момент сатирик оказался под сильным влиянием новых хронологистов. доказывающих, что история Руси тянулась на протяжении многих тысячелетий и восходит к легендарной Гиперборее.
Не ко всем идеям Михаил Задорнов отесся с одинаковым воодушевлением, однако многие заметили, что в вопросе веры он сильно изменился. Сатирик много говорил о языческих обрядах, упоминал древних славянских божеств и даже фотографировался с идолами. Многие решили, что юморист порвал с христианством и обратился к язычеству. Однако, как недавно стало известно, он все же решил вернуться к православию.
"Два месяца назад Михаил Николаевич принес Богу покаяние в таинстве Исповеди в Казанском соборе города Москвы. Этот тяжелейший период своей жизни он проходит как примирившийся со Святой Церковью православный христианин", – на своей странице в Facebook написал настоятель Андрей Новиков.
"Прошу молитв о рабе Божием Михаиле, в том числе, да простит ему Милосердный Господь годы эпатажного заигрывания с язычеством", – добавил священнослужитель. Он подчеркнул, что запись об изменениях в душе сатирика разместил в согласии с его ближайшими родственниками.
Напомним, в начале октября 2016 года стало известно, что у Михаила Задорнова диагностирована опухоль головного мозга. Он прошел курс химиотерапии. И, по его словам, лечение в Германии дало результаты. Но для того, что бы полностью выздороветь, артисту нужен покой.
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