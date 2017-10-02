Неожиданная замена Познеру на Первом канале

Ходят слухи, что на Первом канале нашли замену Владимиру Познеру. По некоторой информации, речь идет об известном среди молодежи влогере Юрии Дуде.

Говорят, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст уже сделал предложение Юрию Дудю. Тот пока взял паузу на размышления. Отметим, что ранее в интервью Ивану Урганту Дудь говорил, что ему поступали предложения от различных телеканалов, но его не устраивала заработная плата.

Юрий Дудь невероятно популярен среди молодежи. У него в YouTube есть свой собственный канал, в рамках которого Дудь делает шоу "Вдудь". Молодой журналист берет откровенные интервью у политиков, деятелей культуры, бизнесменов, напоминает Ura.ru. В схожем формате работает, кстати, и Владимир Познер, который раз в неделю беседует со знаменитостями на Первом канале.

Напомним, что с лета Первый канал лихорадило – к конкурентам ушли Андрей Малахов, Александр Олешко, Тимур Кизяков с передачей "Пока все дома", программа "Жди меня". Поэтому каждая новая новость, связанная с гипотетическим уходом популярного ведущего или с закрытием шоу, ловится жадно.

К примеру, общественность невероятно возбудилась от слухов о том, что Первый канал якобы покидает шоумен и телеведущий Дмитрий Нагиев. Поводом послужили такие слова Нагиева: ":Я-то чего так переживаю, честное слово? Все, после этого проекта уйду в декрет. По уходу за собой".

Позднее Дмитрий дал понять, что просто пошутил. "Поскольку аудитория интернета на редкость простодушна, давайте я продолжу?– рассмеялся Нагиев. – Скажу, что я завел аквариумных рыбок и ухожу в декрет по уходу за ними?" Он подчеркнул, что на Первом канале в него все хорошо, что никуда он не уходит и волноваться не стоит.