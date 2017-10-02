Неожиданная замена Познеру на Первом канале
Говорят, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст уже сделал предложение Юрию Дудю. Тот пока взял паузу на размышления. Отметим, что ранее в интервью Ивану Урганту Дудь говорил, что ему поступали предложения от различных телеканалов, но его не устраивала заработная плата.
Юрий Дудь невероятно популярен среди молодежи. У него в YouTube есть свой собственный канал, в рамках которого Дудь делает шоу "Вдудь". Молодой журналист берет откровенные интервью у политиков, деятелей культуры, бизнесменов, напоминает Ura.ru. В схожем формате работает, кстати, и Владимир Познер, который раз в неделю беседует со знаменитостями на Первом канале.
Напомним, что с лета Первый канал лихорадило – к конкурентам ушли Андрей Малахов, Александр Олешко, Тимур Кизяков с передачей "Пока все дома", программа "Жди меня". Поэтому каждая новая новость, связанная с гипотетическим уходом популярного ведущего или с закрытием шоу, ловится жадно.
К примеру, общественность невероятно возбудилась от слухов о том, что Первый канал якобы покидает шоумен и телеведущий Дмитрий Нагиев. Поводом послужили такие слова Нагиева: ":Я-то чего так переживаю, честное слово? Все, после этого проекта уйду в декрет. По уходу за собой".
Позднее Дмитрий дал понять, что просто пошутил. "Поскольку аудитория интернета на редкость простодушна, давайте я продолжу?– рассмеялся Нагиев. – Скажу, что я завел аквариумных рыбок и ухожу в декрет по уходу за ними?" Он подчеркнул, что на Первом канале в него все хорошо, что никуда он не уходит и волноваться не стоит.
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