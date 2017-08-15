Познер набросился на "пустого" Шнурова

Телеведущий Владимир Познер признал провальным свое интервью с лидером группировки "Ленинград" Сергеем Шнуровым. Примечательно, что вину за неудачную беседу журналист полностью возложил на музыканта.

Знаменитый ведущий телепрограммы "Познер" рассказал, что он взял интервью у Сергея Шнурова по рекомендации знакомых, так как группировка "Ленинград" на тот момент находилась на пике популярности. Однако уже во время записи программы журналист разочаровался в выборе спикера – по его словам, он был поражен тем, что Шнур оказался "никакой". "Ему нечего было сказать, он не отвечал на вопросы, он был пустой, неинтересный", – раскритиковал он своего собеседника.

Отметим, что сам журналист полностью снял с себя вину за провал интервью. Он подчеркнул, что обычно вина за неудачу в эфире ложится на журналиста, однако в данном случае ситуация была другая. "Я не знал, что он такой. Я не хочу сказать, что он глупый. Но он провалил это интервью!" – заявил Познер.



Вскоре телеведущий повторил, что Шнур показался ему "беспомощным". "Он в перерывах закуривал нервно, при том, что в студии курить нельзя. Я говорил ему об этом, но он ничего не мог с собой поделать", – цитирует его РИА Новости.

Также Владимир Познер ответил на заявление Сергея Шнурова, что ему было скучно объяснять что-либо журналисту, которому уже "за 80 лет". "Действительно, чем он мог взять меня на эфире – матом? Нет. Он провалил это интервью. Я ничего не узнал, ничего!" – заключил телеведущий.

Ранее Сергей Шнуров в эфире радиостанции Baltkom также раскритиковал, что ему не понравилось давать интервью Владимиру Познеру. "Было понятно, что есть определенная точка зрения по поводу меня, "Ленинграда" и всего, что мы делаем. А разубеждать людей я не люблю, мне было совсем неинтересно. Послушайте, Познеру за 80 лет, зачем мне ему что-то объяснять?" – заявил музыкант.

Также лидер группировки "Ленинград" подчеркнул, что он пошел на программу не по своей воле, а так как был на тот момент сотрудником "Первого канала". По его словам, у него нет какого-либо пиетета к Владимиру Познеру. "Это не как будто бы я сходил на исповедь к Господу Богу" – заключил он.

Напомним, выпуск программы "Познер" с Сергеем Шнуровым вышел в эфир 10 октября 2016 года. Вскоре после эфира и журналист, и музыкант неоднократно высказывали свое неодобрительное отношение друг к другу. В частности, телеведущий назвал своего собеседника "пустым" и "бессильным", а певец обвинил интервьюера в создании "культа телевизионного бога".