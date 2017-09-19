Владимир Познер пропал с Первого канала

Зрители передачи Владимира Познера не обнаружили ее в сетке вещания канала. В связи с переменами, который сотрясают "первую кнопку", пропажа программы обеспокоила фанатов.

На Первом канале стартовал новый телесезон. Однако программы Владимира Познера в сетке нет. многочисленные поклонники в Сети активно обсуждают исчезновение шоу и строят догадки, уж не покинул ли Познер "первую кнопку" вслед за Андреем Малаховым.

Журналисты не оставили без внимания разговоры и слухи и обратились на Первый канал, чтобы прояснить ситуацию. "Владимир Познер снимает сейчас документальный цикл путешествий по Скандинавии. Вернется в эфир по окончании съемок, в октябре", – цитирует пресс-службу Первого канала "Газета.ru".

Ранее Владимир Познер попал в скандал после того, как взял интервью у лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова. "Ему нечего было сказать, он не отвечал на вопросы, он был пустой, неинтересный", – раскритиковал Познер своего собеседника. Шнуров показался ведущему "беспомощным". "Я не знал, что он такой. Я не хочу сказать, что он глупый. Но он провалил это интервью!" – заявил Познер.

Шнуров довольно хлестко высказался в свое оправдание. "Уже сколько воды утекло, но, видимо, я так сильно запомнился ему, пустотой своей или беспомощностью, что не устает он поминать меня уже в который раз добрым профессиональным словом. Кто виноват в том, что не получилась его программа? Конечно, я. Ну не он же, в самом деле? Он же Познер", – язвительно парировал Шнуров.

В разборки мужчин вмешалась Ксения Собчак. "Странно, Владимир Владимирович, на мой взгляд, перекладывать ответственность за интервью на интервьюируемых. Это как перекладывать ответственность за плохой концерт на зрителя. Но правда и в том, что я, хорошо тебя зная, Сережа, видела, что ты почему-то не хотел говорить с Владимиром Познером. Совершенно не хотел открываться и вообще находился в "глухой защите". Так бывает, но такую оборону не прорвать даже ядерным боеголовкам", – рассудила Собчак.