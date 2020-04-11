О сериале

Сюжет сериал "Любовь с риском для жизни" 1 сезон

Сериал "Любовь с риском для жизни" 1 сезон повествует о судьбе Ольги, обычной российской женщины. Она растит дочку Ксению, стараясь всячески поддерживать отношения, несмотря на то, что молодая девушка проживает в общежитии учебного заведения. Каждый день героиня звонит любимой девочке, чтобы узнать, как дела. Но однажды ей никто не отвечает – на том конце провода пугающая тишина. Несколько телефонных звонков не дают результата, и тогда женщина отправляется в общежитие.

Героиня сериала "Любовь с риском для жизни" узнает, что Ксения пропала не одна, а вместе с близкой подругой. Ситуация накаляется. Далее в 1 сезоне зрители узнают, что у обеих пропавших девушек был роман с неким красавчиком Иваном. Он приходится сыном влиятельному предпринимателю, который собирается сделать политическую карьеру. Следователи внимательно исследуют квартиру Ивана и обнаруживают в ней кровь.

Съемочный процесс

О съемках стало известно в 2019 году. Изначально создатели проекта запланировали четыре серии по 45 минут. Главную роль в 1 сезоне сериала отвели Ольге Куликовой. Зрители сразу отметили, что она идеально подходит для кинопроекта "Любовь с риском для жизни", так как ранее неоднократно снималась в подобных драмах.

Актеры о сериале

Мария Куликова, исполнительница роли Ольги в 1 сезоне, рассказала: "Меня часто критикуют за однотипные кинороли, которые я исполняю. Я и сама рада сыграть какого-то принципиально другого персонажа. Но что поделать, если мелодраматические и драматические истории сегодня востребованы. Мне предложили сняться в картине "Любовь с риском для жизни", и я согласилась. Понимала, что проект актуальный".

Известный российский актер Владимир Резник, отметил: "Моя главная задача – раскрыть внутренний мир своего персонажа. Он может стрелять, убегать от полицейских, влюбляться, предавать, не важно, цель всегда остается прежней – передать чувства своего героя. Правда, в силу сюжетной линии и замысла создателей не всегда удается сделать это на 100 процентов. Надеюсь, зрителям понравится мой персонаж в этой картине".

Интересные факты сериал "Любовь с риском для жизни" 1 сезон

Режиссер Петр Степин известен общественности как создатель многочисленных мини-сериалов для российского ТВ. В его послужном списке значатся такие проекты, как "Охота на верного", Эта женщина ко мне" и "Цвет слепой вишни".

Премьерный показ состоялся на канале "Россия" 11 апреля.

Где смотреть сериал "Любовь с риском для жизни" 1 сезон

С источником для просмотра проблем не возникнет. Все четыре эпизода можно найти в интернете: в онлайн-кинотеатрах и бесплатных видеохостингах.

Когда новые серии

Премьера состоялась не так давно, и создатели пока ничего не говорили о продолжении. Но есть вероятность, что проект закрыт, так как последняя серия получилась с логичной концовкой, не предполагающей сиквела.