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Сериалы
Любовь с риском для жизни – 1 сезон

Любовь с риском для жизни – 1 сезон

  • Жанр: Мелодрамы
  • Год: 2020- 2020
  • Дата выхода: 11 апреля 2020
  • Страна: Россия
  • Режиссер: Петр Степин
  • Сценарист: Наталья Тумова, Ирина Леви
  • Продюсер: Егор Юзбашев
  • Количество серий: 4
  • Возрастные ограничения: 16+
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  • Студии/Телеканалы: Россия 1
  • Актёры: Мария Куликова, Владислав Резник, Виктор Рыбчинский, Наталья Капитонова, Максим Брагинец, Сергей Ходьков
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О сериале

Сюжет сериал "Любовь с риском для жизни" 1 сезон

Сериал "Любовь с риском для жизни" 1 сезон повествует о судьбе Ольги, обычной российской женщины. Она растит дочку Ксению, стараясь всячески поддерживать отношения, несмотря на то, что молодая девушка проживает в общежитии учебного заведения. Каждый день героиня звонит любимой девочке, чтобы узнать, как дела. Но однажды ей никто не отвечает – на том конце провода пугающая тишина. Несколько телефонных звонков не дают результата, и тогда женщина отправляется в общежитие.

Героиня сериала "Любовь с риском для жизни" узнает, что Ксения пропала не одна, а вместе с близкой подругой. Ситуация накаляется. Далее в 1 сезоне зрители узнают, что у обеих пропавших девушек был роман с неким красавчиком Иваном. Он приходится сыном влиятельному предпринимателю, который собирается сделать политическую карьеру. Следователи внимательно исследуют квартиру Ивана и обнаруживают в ней кровь.

Съемочный процесс

О съемках стало известно в 2019 году. Изначально создатели проекта запланировали четыре серии по 45 минут. Главную роль в 1 сезоне сериала отвели Ольге Куликовой. Зрители сразу отметили, что она идеально подходит для кинопроекта "Любовь с риском для жизни", так как ранее неоднократно снималась в подобных драмах.

Актеры о сериале

Мария Куликова, исполнительница роли Ольги в 1 сезоне, рассказала: "Меня часто критикуют за однотипные кинороли, которые я исполняю. Я и сама рада сыграть какого-то принципиально другого персонажа. Но что поделать, если мелодраматические и драматические истории сегодня востребованы. Мне предложили сняться в картине "Любовь с риском для жизни", и я согласилась. Понимала, что проект актуальный".

Известный российский актер Владимир Резник, отметил: "Моя главная задача – раскрыть внутренний мир своего персонажа. Он может стрелять, убегать от полицейских, влюбляться, предавать, не важно, цель всегда остается прежней – передать чувства своего героя. Правда, в силу сюжетной линии и замысла создателей не всегда удается сделать это на 100 процентов. Надеюсь, зрителям понравится мой персонаж в этой картине".

Интересные факты сериал "Любовь с риском для жизни" 1 сезон

  • Режиссер Петр Степин известен общественности как создатель многочисленных мини-сериалов для российского ТВ. В его послужном списке значатся такие проекты, как "Охота на верного", Эта женщина ко мне" и "Цвет слепой вишни".
  • Премьерный показ состоялся на канале "Россия" 11 апреля.

Где смотреть сериал "Любовь с риском для жизни" 1 сезон

С источником для просмотра проблем не возникнет. Все четыре эпизода можно найти в интернете: в онлайн-кинотеатрах и бесплатных видеохостингах.

Когда новые серии

Премьера состоялась не так давно, и создатели пока ничего не говорили о продолжении. Но есть вероятность, что проект закрыт, так как последняя серия получилась с логичной концовкой, не предполагающей сиквела.

Смотреть сериал Любовь с риском для жизни – 1 сезон онлайн

Список серий
1 серия11 апреля 2020Смотреть онлайн
2 серия11 апреля 2020Смотреть онлайн
3 серия11 апреля 2020Смотреть онлайн
4 серия11 апреля 2020Смотреть онлайн

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