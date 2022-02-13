Побывавший в мясорубке Прилучный поведал о перенесенных операциях: Четыре пластины

Павлу Прилучному после драки с бизнесменом пришлось непросто, ему даже пришлось лечь под нож.

Около года назад Павел Прилучный влип в неприятную историю. Он отправился в ночной клуб, где повздорил с бизнесменом Владимиром Семеновом. Завязалась драка, в ходе которой Прилучный сильно пострадал. Ему пришлось пережить несколько операций, чтобы восстановить изувеченное лицо. Теперь же он требует от обидчика свыше четырех миллионов рублей, которые он потратил на лечение. По признанию актера, он словно в мясорубке побывал.

Недавно артист дал интервью, в котором рассказал о том, что ему пришлось пережить. Он заявил, что ему пришлось дважды ложиться под нож хирургов, причем операции были очень сложные. На восстановление ушел год, однако на этом трудности не закончились. Позже у него обнаружились кисты, поэтому необходимо было вновь ложиться на операционный стол. Из-за всего этого у него частично онемело лицо.

Кстати, сам Владимир Семенов не считает себя виновным в горе Прилучного. Он заявил, что Прилучный был пьян и сам начал проявлять агрессию. Тогда бизнесмену пришлось защищаться. Он один раз ударил артиста, из-за чего тот упал и ударился лицом о землю. По словам адвоката Владимира, Павел получил травмы именно от падения, а не от рук предпринимателя.