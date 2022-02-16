Муцениеце засветила кольцо после слухов о воссоединении с Прилучным

Агата Муцениеце вновь подогрела слухи о воссоединении с Павлом Прилучным. На этот раз она показала кольцо на безымянном пальце.

Недавно весь мир отмечал день всех влюбленных. По этому случаю многие звезды решили показать своим подписчикам подарки, которые они получили в этот праздник. Особое внимание к себе привлекла Агата Муцениеце. Об этом сообщил "Пятый канал".

Звезда "Закрытой школы" выложила в сторис видео и похвалилась шикарными букетами, которые ей, видимо, преподнес таинственный поклонник. Кроме того, женщина сняла видео, на котором засветила кольцо на безымянном пальце. При этом актриса призналась, что видео является провокационным. Она не стала раскрывать все карты и заявила, что пока что оставит за собой право не отвечать, действительно ли у нее появился избранник или же она сошлась с экс-супругом Павлом Прилучным. Муцениеце также извинилась перед подписчиками за то, что подогрела таким образом интерес к своей персоне.

Напомним, что в последнее время в сети поговаривали, что Павел и Агата вновь вместе. Слухи поползли после того, как экс-супруги вместе поехали в Арабские Эмираты. Кроме того, поклонники подозревают, что "мажор" расстался с Мирославой Карпович. Так, не так давно Прилучный сказал, что его сердце свободно, а потому поклонники решили, что с "папиной дочкой" его больше ничего не связывает.