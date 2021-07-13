"Теперь понятно, почему Мирослава сохнет": Прилучный стравил Муцениеце и Карпович

Звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный у всех на устах.

Отдых звезды сериала "Мажор" Павла Прилучного на яхте в минувшие выходные привлек внимание общественности. Все из-за фото, на котором актер запечатлен в компании сестер-близняшек – певиц Кати и Волги Король. В кадре знаменитость демонстрировала близость с одной из девушек – Волгой.

Естественно, поклонники заинтересовались природой отношений "мажора" и красавицы-блондинки. Многие ведь уверены, что Павла Прилучного связывают серьезные отношения со звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович. Фанаты не понимают, зачем актер согласился сделать фото, заранее осознавая его провокационность.

Между тем известная светская обозревательница Лена Миро считает, что Павел Прилучный – большой молодец. Дескать, пока его бывшая жена Агата Муцениеце ведет информационную войну с его нынешней избранницей Мирославой Карпович, "мажор" замечательно проводит время в хорошей компании.

"Стравил двух баб, а сам свалил кататься на лодке!" – отметила Миро в личном ЖЖ.

Обозревательница считает, что Прилучный пикником на воде остался более чем доволен. Тот факт, что Павел может быть несвободен, его спутниц вообще не волновал. В интервью популярному интернет-изданию Волга Король сообщила, что ничего не знала о личной жизни актера.

Впрочем, Лена Миро уверена, что ничего неприличного в тот вечер не произошло. Павел и Волга пообщались как друзья и не более того.

Резюмируя свои размышления, обозревательница попросила у читателей совета для Агаты и Мирославы. По мнению пользователей Сети, история с яхтой о многом говорит.

"Карпович и Агате советую тоже прокатиться на лодке в компании двух близнецов) А если серьезно, правильно, что Агата с ним развелась. Теперь понятно, почему Карпович сохнет. Этот мужчина никогда не остановится, так и будет шляться по жизни. Ну так он же не в отношениях) он со всеми просто дружит)", – рассудила поклонница Миро.