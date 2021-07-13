"С Пашей чудесно": новая подруга Прилучного не знала о его отношениях с Карпович

Звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный, судя по всему, хорошо проводит время без Мирославы Карпович.

Солистка группы Queens Волга Король рассказала о том, как отдохнула на яхте с актером Павлом Прилучным и своей сестрой-близняшкой. По словам вокалистки, на судне они развлекались большой компанией. С ними был основатель и продюсер арт-группы "Хор Турецкого" Михаил Турецкий, его жена и дети.

Друзья играли в "Мафию", прослушивали саундтреки к новому фильму Прилучного, готовил еду. "С Пашей чудесно делать все на свете", – отметила Волга.

Король подчеркнула, что не в курсе, есть ли у Прилучного возлюбленная. Говорить о том, какие именно отношения ее связывают с "мажором" Волга отказалась. Артистка придерживается постулата – счастье любит тишину.

Как писали "Дни.ру", накануне в Сети появилось фото, которое быстро стало резонансным. В кадре актер Павел Прилучный расслабляется с красотками-блондинками Катей и Волгой Король. На снимке Павел и Волга демонстрируют близкие отношения: девушка по-хозяйски закинула ноги на сидящего рядом актера, а тот, в свою очередь, держит ее за бедро.

Интересно, что Павел Прилучный, как говорят, несвободен. Светские сплетники утверждают, что после развода с Агатой Муцениеце артист сошелся со звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович. Дескать, знаменитости уже живут вместе.

Снимок с яхты спровоцировал слухи о разладе между Карпович и Прилучным. "Мажора" заподозрили в изменах "папиной дочке". В Сети Волгу Король уже называют разлучницей.