"Зов ада" от Netflix: что известно о новом суперхите среди сериалов и его продолжении

Южнокорейский хоррор "Зов ада" потеснил с вершины рейтингов сериал "Игра в кальмара". Что известно о новом суперхите?

Сюжет сериала "Зов ада"

Действия сериала "Зов ада" разворачиваются в 2023 году. В мире происходят странные события – некоторым людям являются ангелы с пророчеством о скорой встрече со смертью. В назначенный день и час за получившими предсказание приходят существа из преисподней. Огромные черные чудовища выступают в роли палачей. Хорошенько отметелив свою жертву они утаскивают ее душу в ад.

Происходящее провоцирует истерику в обществе и появление деструктивных религиозных объединений. Мир сходит с ума. Лидер одной из сект "Новая истина" Чон Джин-су считает, что Всевышний, посылая на землю чудовищ, восстанавливает справедливость. Между тем полицейский Джин Кен-хун начинает расследование, чтобы найти виновных в появлении кровожадных демонов.

Режиссер сериала "Зов ада"

Ленту снял 42-летний режиссер Ен Сан-хо. В его творческой копилке две части известного хоррора "Поезд в Пусан", в котором он выступил постановщиком и сценаристом. Свою кинодеятельность Ен Сан-хо начинал как аниматор. Его полнометражные мультфильмы для взрослых в свое время были тепло встречены критиками. Например, "Король свиней" Сан-хо показывался в Каннах.

"Зов ада" – эта экранизация комикса режиссера, который он создал еще в начале 2000-х.

Исполнители главных ролей и персонажи в сериале "Зов ада"

Роль полицейского по имени Джин Кен-хун сыграл актер Ян Ик-чун. 46-летний артист работал в проектах "Королева детектива", "Все в порядке, это любовь", "Время молодых" и других.

Образ председателя секты "Новая истина" Чона Джин-су воплотил на экране 35-летний Ю А-ин. Его можно увидеть в картинах "Чикагская печатная машинка", "Чан Ок-чон", "Тайный роман", "Потомки солнца" и других.

44-летняя Ким Хен-джу, известная по лентам "Наблюдатель" и "Чудо, которое мы увидели", исполнила роль адвоката Мин Хе-джин. Героиня актрисы противостоит религиозным экстремистам.

"Эти персонажи – люди, которых мы видим в обществе. У них разные убеждения и эмоции. Зрители могут резонировать с ними, в зависимости от того, в какое убеждение они предпочитают верить. Забавно наблюдать за столкновением этих убеждений, это дает нам возможность подумать о нашем обществе… Я надеюсь, что "Зов ада" не просто проглатывается зрителем, но и дает пищу для размышлений", – рассказал о своих героях режиссер Ен Сан-хо.

По словам создателя "Зова ада", образы ужасных демонов-палачей и сообщающих печальные вести ангелов пришли к нему однажды "ни с того ни с сего". "Что касается палачей, я хотел, чтобы люди испытывали ужас и думали об аде, когда смотрели на них", – поделился постановщик.

Цифры

Сериал "Зов ада" состоит из шести эпизодов по 50 минут.

Дебют картины состоялся 19 ноября на Netflix.

В течение 24 часов с момента премьеры проект возглавил рейтинг самых просматриваемых шоу Netflix более чем в 80 странах, потеснив сериал "Игра в кальмара".

Второй сезон сериала "Зов ада"

Ходят слухи, что Ен Сан-хо уже работает над продолжением "Зова ада". Премьера второго сезона предварительно запланирован на 10 октября 2022 года. Впрочем, официальных заявлений создатели ленты пока не делали.