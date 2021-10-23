Недавно женившийся Авербух растоптал разведенную Муцениеце: Сейчас начну плакать

Агата Муцениеце участвует в новом сезоне "Ледникового периода", однако ее успехи не радуют тренеров проекта.

Звезда сериала "Закрытая школа" последнее время появляется на страницах прессы очень часто. Раньше это было связано с ее громким разводом с Павлом Прилучным, теперь же общественности не дает покоя выступления Агаты в "Ледниковом периоде". Артистка участвует в проекте в паре с Александром Энбертом, который стал победителем прошлого сезона.

Однако успехи Муцениеце пока еще остаются посредственными. Илья Авербух, который является главным тренером проекта, буквально растоптал Агату, сказав, что на ее катание ставки делать не стоит. "Я три месяца занималась. С другой стороны я не фигурист, но правда стараюсь. Сейчас начну плакать…", – поделилась артистка.

Ранее Агату Муцениеце раскритиковала Татьяна Навка. Заслуженная фигуристка отметила, что катание Агаты лишено артистизма. Это замечание молодую актрису задело особенно сильно. Татьяна Тарасова, председатель жюри и заслуженный тренер по фигурному катанию, тоже низко оценила способности Муцениеце.

Напомним, Илья Авербух недавно женился на своей возлюбленной, 26-летней звезде "Папиных дочек" Лизе Арзамасовой. Летом этого года у пары родился сын Лев, воспитанию которого они посвящают все время.