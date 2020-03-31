Съемки сериала "След" под угрозой из-за карантина

Работа над популярным сериалом "След" приостановлена. Карантин из-за коронавируса сделал съемки невозможными.

По словам шеф-редактора Александра Шуравина, сейчас в разработке несколько эпизодов теленовеллы. Сюжет новых серий будет связан с пандемией коронавируса.

Завершить работу над эпизодами пока не представляется возможным. Съемки "на натуре" пришлось отменить в связи с указом мэра Москвы, ограничивающим передвижения по городу.

Не ведутся работы и в павильоне, где располагаются декорации штаб-квартиры Федеральной экспертной службы – вымышленного подразделения МВД. "Мы создаем сериал о торжестве закона и, конечно, не собираемся сами нарушать запреты, введенные властями", – цитирует Шуравина газета "Взгляд".

Тем временем активно трудится сценарная группа сериала "След". Пишутся эпизоды, где действия разворачиваются в условиях строгого карантина.

Сериал "След" шесть дней в неделю выходит на Пятом канале. По словам создателей, теленовелла будет транслироваться без изменений. В запасе много готовых эпизодов, которые зрители еще не видели. Съемки многосерийной картины продолжатся сразу после снятия ограничений.