Съемки сериала "След" под угрозой из-за карантина

По словам шеф-редактора Александра Шуравина, сейчас в разработке несколько эпизодов теленовеллы. Сюжет новых серий будет связан с пандемией коронавируса.
Завершить работу над эпизодами пока не представляется возможным. Съемки "на натуре" пришлось отменить в связи с указом мэра Москвы, ограничивающим передвижения по городу.
Не ведутся работы и в павильоне, где располагаются декорации штаб-квартиры Федеральной экспертной службы – вымышленного подразделения МВД. "Мы создаем сериал о торжестве закона и, конечно, не собираемся сами нарушать запреты, введенные властями", – цитирует Шуравина газета "Взгляд".
Тем временем активно трудится сценарная группа сериала "След". Пишутся эпизоды, где действия разворачиваются в условиях строгого карантина.
Сериал "След" шесть дней в неделю выходит на Пятом канале. По словам создателей, теленовелла будет транслироваться без изменений. В запасе много готовых эпизодов, которые зрители еще не видели. Съемки многосерийной картины продолжатся сразу после снятия ограничений.
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