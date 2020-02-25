Болезненный и аутичный: Павла Табакова покажут в телеэфире

Наследнику знаменитого мэтра в многосерийном фильме досталась одна из главных ролей. Персонажа Павла зовут Кирилл. После перенесенной психоэмоциональной травмы герой становится болезненно закрытым, можно сказать аутичным.
Премьера картины запланирована на весну. В скором времени создатели обнародуют точную дату выхода.
По словам режиссера проекта Алексея Чупова, работа над сценарием сериала "Колл-центр" велась несколько лет. Киношник обещает, что сюжет не разочарует зрителей – в нем будет множество неожиданных поворотов.
"Будут рассмотрены разные виды страхов – страх смерти, физической боли, потери близкого человека, страх перед войной, перед сумасшествием", – цитирует режиссера ТАСС.
События сериала разворачиваются в центре Москвы. Сотрудники колл-центра магазина для взрослых узнают, что в их офисе заложена бомба. Неизвестные угрожают работникам, требуя беспрекословного подчинения. Героям картины предстоит многое узнать о коллегах и самих себе.
Ранее сообщалось, что лента "Колл-центр" – это триллер. Картина будет состоять из восьми серий. Роли в сериале также исполнили Владимир Яглыч, Юлия Хлынина, Сабина Ахмедова, Никита Тарасов и другие актеры.
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ
Популярные темы форума
Ваши сценарии развития истории Джигарханяна и узаконенной содержанки певца Казаченко Мартыновой
КТО ПОМНИТ БАБАЕВСКИЙ ШОКОЛАД? Продолжим интересную тему?
В СССР всё было нормально!
Кто помнит бабаевский шоколад? Какое было качество, какие обёртки для конфет и шоколада использовались?
Вместо Шепелева программу ведёт шепелявая Эвелина Бледенс. Час от часу не легче.
Меня тошнит от стариков...
Секс символы сегодня
У Ивана Урганта дочка выходит замуж за чернокожего парня? Такая красивая девочка обалдеть.
Шоколадки ,конфетки ассорти ,продолжение темы!
Началась Масленица. Кто как отмечает?