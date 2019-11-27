Опытный в постельных эпизодах сын Табакова высказался о травле Асмус

Сын актрисы Марины Зудиной и режиссера Олега Табакова впервые вышел на сцену театра в возрасте 17 лет. Спустя два года Павел Табаков сыграл роль в полнометражном фильме. Сегодня же наследник знаменитой фамилии очень востребован в профессии.
Павел с легкостью может сыграть в комедии, драме, он отлично справляется с постельными эпизодами. Так, например, сцена секса в сериале "Содержанки", где он ублажает избранницу пистолетом, стала хрестоматийной.
Опытный в вопросе производства фильмов 24-летний Табаков решил вмешаться в скандал, который разгорелся вокруг Кристины Асмус. Артистку затравили за участие в постельной сцене. Кристина сыграла так правдоподобно, что многие обыватели решили, что она действительно занимается сексом в кадре. Павел напомнил зрителям, что по-настоящему актеры не вступают в интимную связь на съемках.
"Мы не спим с чужими женами и мужьями", – добавил наследник Олега Табакова.
По словам Павла, все постельные сцены детально обговариваются участниками процесса. Иногда режиссер делает раскадровку. После этого артисты репетируют секс в одежде. Когда же актерам необходимо раздеться, на площадке остается только режиссер, оператор и звукорежиссер.
Интимные места актеры закрывают. На гениталии мужчин надевается чехол, похожий на носок. Женщины прячут грудь и промежность под специальными накладками.
Иногда режиссеры прибегают к компьютерной графике. Сперва исполнители ролей играют постельную сцену, только изображая секс. Потом на получившиеся кадры накладывают изображения частей тела актеров эротических жанров, между которыми действительно была интимная связь.
Павел Табаков добавил, что дублеров для создания таких сцен нанимают редко. Он, по крайней мере, любит сам справляться с поставленной режиссером задачей. Дополнительный гонорар за обнаженку отпрыск знаменитостей не берет.
"Как бы правдоподобно ни выглядел секс на экране, это, скорее всего, хорошая актерская игра и талантливая съемочная группа", – сказал Павел Табаков телеграм-каналу Mash.
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