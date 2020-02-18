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"Хотелось только виски": только родившая экс-невеста Табакова потянулась к бутылке

Павел Табаков и Мария Фомина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда сериала "Содержанки" и экс-девушка Павла Табакова Маруся Фомина не так давно стала мамой. По словам 26-летней актрисы, декретный отпуск стал для нее настоящим испытанием.
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Маруся Фомина замужем за продюсером Алексеем Киселевым. В августе 2018 года у пары родилась дочь Анна. Крестной матерью малышки стала звезда фильма "Елки" Анна Чиповская.

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Будучи в положении, Фомина снималась в сериале "Содержанки". Коллеги по площадке очень беспокоились за артистку и всячески ее оберегали. Марусе даже советовали оставаться дома.

Как призналась звезда, чрезмерная забота ее раздражала. Знаменитость не приемлет, когда чужие люди "внедряются" в ее жизнь.

"Не трогали меня только мудрые подруги, у которых нет детей. Или, например, Соня Эрнст, которая на тот момент сама перенесла на ногах две беременности, не прекращая сниматься", – отметила звезда сериала "Содержанки".

По словам Фоминой, в последние месяцы беременности было сложно. Она не могла жить так активно, как привыкла. Ничегонеделание в буквальном смысле сводило ее с ума.

"После родов мне хотелось только виски. Приехав из роддома домой, выпила, и мне полегчало", – цитирует звезду сериала "Содержанки" StarHit со ссылкой на Hello.

Маруся сообщила, что ее дочь Анна растет очень смышленой и не по годам серьезной. Звезда сериала "Содержанки" пошутила, что кроха напоминает депутата, который недоволен работой подчиненных.

Напомним, что до замужества Маруся Фомина встречалась с коллегой по цеху Павлом Табаковым. Их роман продлился всего год. Интересно, что пара рассталась сразу после того, как ее объявили самой стильной в отечественном кинематографе.

18 февраля 2020, 10:44
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