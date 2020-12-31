Устоять не было шанса: чем Зудина пленила Табакова

В 1987 году актриса украсила новогоднюю обложку журнала "Советский экран". 21-летняя Марина Зудина была по-настоящему прекрасна.

Марина Зудина и Олег Табаков познакомились в 1981 году. Начинающая артистка пришла в театральную студию мэтра. Через два года между мастером и ученицей начался роман. Табакову на тот момент исполнилось 47 лет, а Зудина только отпраздновала 17-летие.

Отметим, что Марина была ровесницей дочери Олега Павловича – Александры. Наследница появилась в браке режиссера с актрисой Людмилой Крыловой. В этих отношениях также родился первенец мэтра – Антон Табаков.

Десять лет Табаков пытался усидеть на двух стульях – режиссер был официально женат на Крыловой, между тем его отношения с Зудиной несколько раз прерывались и снова возобновлялись. В одном из интервью Марина призналась, что в какой-то момент она и Олег Павлович поняли, что не могут друг без друга.

Отметим, что в юную Зудину было сложно не влюбится. Актриса – настоящая красавица.

В личном микроблоге Марина опубликовала обложку журнала "Советский экран". В 1987 году актриса украсила новогодний выпуск издания. 21-летняя Зудина – невероятно хороша. Поклонники в очередной раз убедились, что у Олега Табакова не было шанса устоять перед такой внешностью.

"Я понимаю Олега Павловича...как можно не влюбиться в такую красавицу (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Какая нежная, хрупкая, воздушно-прекрасная девушка????. Чудо какое-то ????", "На стене висела у меня", "А у меня был такой календарик маленький ????", "Какая Вы красавица???? Ваша дочка очень на Вас похожа????", – рассуждали пользователи Сети.

Напомним, летом 1995 года Марина родила Олегу Павловичу сына Павла, за несколько месяцев до этого пара официально оформила отношения. В 2006-м у Зудиной и Табакова появилась дочь Маша. Весной 2018 года актриса овдовела.