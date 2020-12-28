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Фанаты напуганы появлением Зудиной после госпитализации

Фанаты напуганы появлением Зудиной после госпитализации

Марина Зудина. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Накануне стало известно, что Марине Зудиной стало плохо в одном из столичных салонов красоты. Звезда российского кинематографа не желала общаться с медицинскими работниками и администратором учреждения.
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Несмотря на все заявления актрисы, ее доставили в Боткинскую больницу. Ранее сообщалось, что у Зудиной диагностирована вертебро-базилярная недостаточность. Сама артистка только сейчас подтвердила новости о госпитализации.

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Марина Вячеславовна Зудина актриса

 Олег Павлович Табаков

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Спустя несколько дней Марина отправилась на любимую работу. Она сразу появилась на пороге МХТа им А. П. Чехова, чтобы исполнить одну из главных ролей в спектакле Константина Богомолова "Идеальный муж. Комедия".

Зудина блистала на сцене, даже после встречи с московскими врачами. Тогда Марина и рассказала своим подписчикам о насыщенных выходных: в пятницу она веселилась на светском мероприятии, а в субботу рассекала по Москве в карете скорой помощи.

"Вчера попала в больницу, сегодня уже играю любимый предновогодний спектакль!", – написала звезда в личном блоге.

Однако экс-супруга Табакова не стала раскрывать подробности госпитализации. Она лишь добавила, что сейчас ее состояние улучшилось, поэтому ей пришлось мгновенно вернуться на театральную сцену.

Стоит отметить, что общее недомогание Марина Зудина списывала на скачки давления. По словам очевидцев, актриса до последнего пыталась совладать с тяжелым самочувствием и отказывалась от посторонней помощи.

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Автор: 28 декабря 2020, 13:53 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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