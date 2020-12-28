Фанаты напуганы появлением Зудиной после госпитализации

Несмотря на все заявления актрисы, ее доставили в Боткинскую больницу. Ранее сообщалось, что у Зудиной диагностирована вертебро-базилярная недостаточность. Сама артистка только сейчас подтвердила новости о госпитализации.
Спустя несколько дней Марина отправилась на любимую работу. Она сразу появилась на пороге МХТа им А. П. Чехова, чтобы исполнить одну из главных ролей в спектакле Константина Богомолова "Идеальный муж. Комедия".
Зудина блистала на сцене, даже после встречи с московскими врачами. Тогда Марина и рассказала своим подписчикам о насыщенных выходных: в пятницу она веселилась на светском мероприятии, а в субботу рассекала по Москве в карете скорой помощи.
"Вчера попала в больницу, сегодня уже играю любимый предновогодний спектакль!", – написала звезда в личном блоге.
Однако экс-супруга Табакова не стала раскрывать подробности госпитализации. Она лишь добавила, что сейчас ее состояние улучшилось, поэтому ей пришлось мгновенно вернуться на театральную сцену.
Стоит отметить, что общее недомогание Марина Зудина списывала на скачки давления. По словам очевидцев, актриса до последнего пыталась совладать с тяжелым самочувствием и отказывалась от посторонней помощи.
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