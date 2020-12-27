"Давление скачет": вдова Табакова скрывает госпитализацию

Выяснилось, что актрисе стало плохо во время посещения одного из столичных салонов красоты. Сотрудницы учреждения сразу же предложили вдове Табакова вызвать скорую помощь, но получили жесткий отпор.
По словам очевидцев, Марина уверяла, что самостоятельно справилась с происходящим. Зудина появилась на пороге салона вчера около 10 часов утра. Стоит отметить, что актриса является частой гостьей этого заведения. Персонал сразу обратил внимание, что их клиентка выглядела не лучшим образом. На все уточняющие вопросы экс-супруга Табакова заявляла, что у нее "давление скачет".
Среди сотрудниц обители красоты нашлись и те, кто испугался, что у Зудиной может быть коронавирусная инфекция. Однако артистка поспешила развеять все домыслы и заверила, что в МХТ им А. П. Чехова их проверяют каждый день, поэтому вариант с Covid-19 абсолютно исключен.
Вдова известного театрала пробыла в салоне красоты около часа, тогда ей стало значительно хуже. Администратор пытался вызвать неотложку, однако Марина всячески отпиралась от госпитализации.
"Походка стала шаткой, появились тошнота и головокружение", – описали самочувствие Марины очевидцы.
Сотрудницы на свой страх и риск все же вызвали медиков. После осмотра жену Табакова срочно доставили в Боткинскую больницу, несмотря на то, что она настаивала на домашнем восстановлении. Ранее сообщалось, что у Зудиной диагностирована вертебро-базилярная недостаточность. Сама артистка до сих пор опровергает новости о госпитализации.
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