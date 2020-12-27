"Давление скачет": вдова Табакова скрывает госпитализацию

Накануне 55-летняя Марина Зудина была доставлена в больницу с диагнозом "снижение кровоснабжения организма". Поговаривают, что звезда не соглашалась на встречу с медицинскими работниками и до последнего отказывалась от посторонней помощи.

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