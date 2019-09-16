"Будет взорван": страшный прогноз о судьбе Крымского моста

Пугающие сообщения о переправе через Керченский пролив появляются в Сети регулярно. По большей части их публикуют украинцы, для которых Крымский мост как кость в горле. На сей раз в одной из популярных соцсетей заявили о подрыве переправы.



Дискуссии о Крымском мосте не утихают с начала его строительства в 2015 году. Украинцы пытаются доказать, что возводить переправу в Керченском проливе было нельзя. Мол, грунт там слабый, поэтому обрушение трассы неминуемо.



Интерес к Крымскому мосту подогрело открытие его автомобильной части в мае прошлого года. Украинские власти разразились истерикой, послышались угрозы обстрелять переправу из артиллерии, разбомбить ее авиацией.

Не отставали и некоторые пользователи Сети: они принялись рассуждать, как лучше уничтожить Крымский мост. Подобные сомнительные разговоры не утихают до сих пор. "Крымский мост будет взорван после того, как уйдет Путин", – предположил пользователь Twitter с ником Hubs Upgrade.

Пугающими прогнозами о судьбе переправы регулярно отмечается и российский гидролог Юрий Медовар. Ученый предостерегает от запуска железной дороги по Крымскому мосту. Он полагает, что конструкция не выдержит веса многотонных составов.

В одной из последних "пугалок" Медовар объявил, что прочность Крымского моста зависит от факторов, не поддающихся контролю. "Там все природа будет контролировать", – цитирует его украинский портал "Обозреватель", регулярно выдающий сомнительную информацию о переправе за чистую монету.

Сейчас на Крымском мосту идут приготовления к запуску железной дороги. Предполагается, что первые поезда проедут по переправе через Керченский пролив в декабре. Они свяжут полуостров с Москвой, Санкт-Петербургом и другими городами центральной России, а также Поволжья, Урала и Сибири.