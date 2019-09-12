Сход поезда с рельсов: эксперт заявил о катастрофе на Крымском мосту

Украинцы и им сочувствующие не устают распространять страшилки про переправу через Керченский пролив. Чем ближе запуск железной дороги по Крымскому мосту, тем больше в СМИ появляется сомнительных публикаций. На сей раз российский ученый Юрий Медовар предупредил о возможном сходе поезда с рельсов.

На Крымском мосту продолжаются приготовления к скорому запуску железной дороги. Крымчане радуются, что смогут выбираться на "материк" поездом, а москвичи, петербуржцы и жители других городов – что появился еще один способ с комфортом добраться на курорты полуострова.



Но российский ученый Юрий Медовар призвал не расслабляться. На протяжении нескольких лет он озвучивает прогнозы о неминуемой катастрофе Крымского моста. Правда, ни один из них так и не сбылся. Но неугомонный исследователь не отчаивается.



Запускать поезда по переправе через Керченский пролив нельзя, уверен он. По мнению Медовара, Крымский мост может не выдержать нагрузку от многотонных составов. "Поэтому необходимо "следить за тем, чтобы не было перегруза, чтобы не было большой просадки, потому что, если что-то произойдет с путями, то поезд слетит с рельс", – цитирует ученого украинское издание "Обозреватель".





Особые меры контроля за состоянием путей говорит о том, что в России допускают просадку конструкций, полагает исследователь. По его мнению, одновременное движение составов в разные стороны может быть запрещено из-за экстремальной нагрузки на конструкции Крымского моста.

"Будут делать все, что можно, чтобы мост не рухнул", – заключил Медовар.





Движение по железнодорожной части переправы планируется открыть в декабре текущего года. Поезда по Крымскому мосту свяжут полуостров с Москвой, Санкт-Петербургом, Ростовом-на-Дону, Казанью, Новосибирском и другими крупными городами.