Стало известно о ЧП возле Крымского моста

В пятницу, 13 сентября, на строительной площадке одного из железнодорожных подходов к Крымскому мосту погиб рабочий. По предварительной версии, на него обрушился тоннель.
По факту случившегося проводится проверка. Работники компании застройщика уже связались с родственниками погибшего и пообещали оказать всю необходимую помощь, передает "Комсомольская правда" со ссылкой на пресс-службу инфоцентра "Крымский мост".
Ранее российский ученый Юрий Медовар призвал остановить строительство железнодорожной части Крымского моста. По его мнению, переправа может обрушиться из-за многотонных составов.
"Необходимо следить за тем, чтобы не было перегруза, чтобы не было большой просадки, потому что, если что-то произойдет с путями, то поезд слетит с рельс", – подчеркнул эксперт.
Напомним, первые поезда по железной дороге Крымского моста запустят в декабре этого года. Составы свяжут полуостров с Москвой, Санкт-Петербургом, Новосибирском, Ростовом-на-Дону, Казанью и другими крупными городами.
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