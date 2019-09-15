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Уйдет под воду: в России потеряли контроль над Крымским мостом

Фото: www.globallookpress.com
Крымский мост по-прежнему не дает покоя весомой части жителей Украины. Пресса Незалежной хоронила переправу уже, кажется, сотню раз. Новое резонансное заявление было обнародовано на просторах Сети.
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Российский гидрогеолог Юрий Медовар заявил, что в стране потеряли контроль над Крымским мостом. Примечательно, что высказывание эксперта опубликовало именно украинское издание. 

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Крымский мост

По мнению Медовара, прочность Крымского моста зависит от целого ряда факторов, которые не поддаются контролю. "Там все природа будет контролировать", – цитирует его "Обозреватель".

Отвечая на вопрос, могут ли беспрецедентные меры безопасности, которые применяются в ходе строительства моста, помочь предотвратить его обрушение, он заметил: "Я не знаю, я не господь бог. Но там будет действовать целый ряд факторов. Геологическое строение, насколько часто будут "стрелять" грязевые вулканы, какой будет сейсмическая активность в этом регионе, насколько мощными будут ураганные ветра, как пойдет просадка, насколько она будет равномерной и так далее".

Ранее Медовар сообщал, что намеченный на декабрь запуск железнодорожного сообщения по Крымскому мосту может привести к обрушению переправы. Главной угрозой трассе он назвал многотонные железнодорожные составы.

15 сентября 2019, 14:04
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Закройте эту идиотскую тебя о падающем, тонущем крымском мосте. Она надоела уже всем, и в России и на Украине.
1

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