Уйдет под воду: в России потеряли контроль над Крымским мостом

Российский гидрогеолог Юрий Медовар заявил, что в стране потеряли контроль над Крымским мостом. Примечательно, что высказывание эксперта опубликовало именно украинское издание.
По мнению Медовара, прочность Крымского моста зависит от целого ряда факторов, которые не поддаются контролю. "Там все природа будет контролировать", – цитирует его "Обозреватель".
Отвечая на вопрос, могут ли беспрецедентные меры безопасности, которые применяются в ходе строительства моста, помочь предотвратить его обрушение, он заметил: "Я не знаю, я не господь бог. Но там будет действовать целый ряд факторов. Геологическое строение, насколько часто будут "стрелять" грязевые вулканы, какой будет сейсмическая активность в этом регионе, насколько мощными будут ураганные ветра, как пойдет просадка, насколько она будет равномерной и так далее".
Ранее Медовар сообщал, что намеченный на декабрь запуск железнодорожного сообщения по Крымскому мосту может привести к обрушению переправы. Главной угрозой трассе он назвал многотонные железнодорожные составы.
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