"Черная метка": назван признак скорого обрушения Крымского моста

Украинцы продолжают возлагать свои надежды о возникновении проблем с Крымским мостом на мистические совпадения и роковые случайности. В частности, пользователи Сети возбудились после посещения переправы журналиста из Великобритании Грэма Филлипса.

С каждым днем новости Крымского моста вызывают все больше отчаяния у определенной части украинского общества. С переправой через Керченский пролив, вопреки многочисленным предсказаниям, не происходит ничего плохого. Это, однако, не мешает выступать с новыми, полностью оторванными от реальности, но пугающими прогнозами.

Целыми днями блогеры, журналисты и самоназванные эксперты рассматривали каждую новую фоторафию Крымского моста, чтобы разглядеть на ней признаки скорого обрушения, проседания и других проблем с конструкцией. Однако авторы блога RoksolanaToday&Крым25%, ведущегося от лица живущей в Крыму украинки, оригинально подошли к поиску "доказательств" и решили попотчивать своих читателей мистикой.

Роксолана опубликовала ссылку на ролик журналиста из Великобритании Грэма Филлипса о его поездке по Крымскому мосту. "А смотрите,шо у меня! Каких вам ЕЩЕ знаков НАДА? Мост+поезд+Лысый Филипс=великий бадаБУМ!? так? (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написала она.

Crimea: FIRST TRAIN CROSSES BRIDGE!!!!!

А смотрите,шо у меня!

Каких вам ЕЩЕ знаков НАДА?

Мост+поезд+Лысый Филипс=великий бадаБУМ!?

так?��https://t.co/0n29lvW32t pic.twitter.com/g20OopYnOA — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) December 25, 2019

Позже авторы блога пояснили эту, несколько сбивчивую, мысль и то, как она связана с Крымским мостом. Дело в том, что освещая события в Донбассе Грэм Филлипс встречался с такими известными ополченцами, как Арсен Павлов с позывным Моторола и Михаил Толстых с позывным Гиви. Кроме того, он виделся с главой Донецкой народной республики Александром Захарченко и общественной деятельницей из России Елизаветой Глинкой – доктором Лизой.

Все они погибли. Гиви, Моторолла и Захарченко были убиты, а доктор Лиза разбилась, когда летела с благотворительной миссией в Сирию. "Это все знают – Грэмка как черная метка! Мостик, это для тебя!", – говорится в сообщении RoksolanaToday&Крым25%.

Це усі знають-Гремка як чорна мітка!

Мостік,це для тебе! pic.twitter.com/q5u7ppykyQ — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) December 25, 2019

Отметим, ранее украинский блогер не отличался особым изяществом, однако все же вел более тонкую антироссийскую информационную кампанию. Эти же сообщения показывают, что автор буквально теряет контроль над собой, когда разговор заходит про Крымский мост. Как полагают другие пользователи Сети, дело в том, что проект был завершен на 100% успешно и придраться по существу к нему просто невозможно, что и вызывает столь резкую реакцию.