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Общество

Украину подняли на смех из-за "жесткого" ответа Владимиру Путину

Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
В Сети высмеяли реакцию Незалежной по поводу проезда поезда Владимира Путина по Крымскому мосту. По данному факту там возбудили дело.  
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Подконтрольная украинским властям виртуальная прокуратура "Автономной Республики Крым" возбудила уголовное дело из-за пересечения пассажирским поездом Санкт-Петербург – Симферополь государственной границы Украины. Такой "жесткий" ответ Владимиру Путину прокомментировала журналистка и блогер Юлия Витязева.

Она высмеяла потуги Незалежной пригрозить России судебными разбирательствами. "Просто напомню, что Украина регулярно выписывает штрафы авиакомпаниям и судовладельцам, "нарушающим территориальную границу Украины", складывает их в отдельную папочку, переможно оглашает накопившуюся сумму и... ждет своего звездного часа, который наступит примерно никогда", – приводит пост Витязевой в "Твиттер" "Царьград".

Другие пользователи соцсети тоже присоединились к обсуждению актуальной темы. Многие с недоумением и сарказмом восприняли новость об уголовном деле из-за поезда Владимира Путина. "И в украинской прокуратуре за этот бред сивой кобылы получают зарплату...", "Да что ж с ними такое творится. Вообще разум потеряли", – высказались фолловеры.

Фото: kremlin.ru/

Напомним, что Россия официально открыла железнодорожное пассажирское сообщение с Крымом по мосту через Керченский пролив 23 декабря. Владимир Путин первым проехал на поезде по Крымскому мосту.

Материал дополняется

Автор: 25 декабря 2019, 19:17
ФОТОРЕПОРТАЖ

Поехали! Как Путин открыл железную дорогу на Крымском мосту

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