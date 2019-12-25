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Общество

Захваченному украинцами Крымскому мосту нашли новое применение

Крымский мост сегодня. Фото: most.life
Переправа через Керченский пролив продолжает будоражить сознание украинцев. Жители Незалежной строят планы о том, что будут делать, когда Крымский мост попадет в их руки. Цели, для которых они хотят использовать захваченную переправу, шокируют. 
прочитано 436 раз

С откровенными заявлениями выступил беглый российский либерал Айдер Муждабаев. По его словам, украинцы используют Крымский мост, чтобы "депортировать" в Россию тех, кто приехал на полуостров в последние годы.

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 Крымский мост

Крымский мост

"Думаю, что мы поможем людям, которые захотят возрождать Россию от Урала до Магадана, вернуться на их родину по их же железной дороге. Это будет, мне кажется, очень справедливо и правильно", - цитирует Муждабаева портал "ПолитНавигатор".

Ранее первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга пересек Крымский мост и прибыл в Севастополь. На Украине в связи с этим возбудили уголовное дело.

Так называемая Прокуратура Автономной Республики Крым начала расследование по статье "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Она предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Железнодорожную часть Крымского моста 23 декабря открыл президент Владимир Путин. Глава государства первым проехал по переправе на пассажирском поезде. В тот же день первый состав выехал из Санкт-Петербурга. На следующий день поезд выехал из Москвы.

В дальнейшем через Крымский мост пройдут другие железнодорожные маршруты. Поезда свяжут полуостров с Ростовом-на-Дону, Казанью, Самарой, Новосибирском и другими городами.

Автор: 25 декабря 2019, 21:53
ФОТОРЕПОРТАЖ

Поехали! Как Путин открыл железную дорогу на Крымском мосту

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Украина не страна, а психбольница
Ответить
Вот амеры вас развели
На них вы будете молится
Майдан у вас устроили
И вся страна как психбольница...
--
С кастрюлями на головах
Скакали в Киеве - столице
С одной извилиной в мозгах
И вся страна как психбольница...
--
Скакали зомби на майдане
Толпой озлобленные лица
Герой Бандера! Все кричали
И вся страна как психбольница...
--
И маскаляку на гиляку
Орали также эти лица
Понравились они поляку
И вся страна как психбольница...
--
Вот "Беркут" в Киеве сожгли
Бандеровцы в своей столице
Но никого не привлекли
И вся страна как психбольница...
--
В Одессе тоже много жгли
И начали потом гордиться
Что колорадов подожгли
Вот что такое психбольница...
--
Вот русский укры запретили
Почти везде, даже в больницах
На кухне впрочем разрешили
И мову всем в мозги вдолбили
И вся страна как психбольница...
--
Дед Мороз теперь им враг
А снегурочка вражица
Каждый УКР ну дурак!
И вся страна как психбольница...
--
Вот Киев Кыуевом обозвали
Ведь надо было умудритья
Все киевляне промолчали
И возмущаться не начали
И вся страна как психбольница...
--
Безвиз и моют унитазы
По Польше укры за границей
Почти бесплатно и в экстазе
И вся страна как психбольница...
--
Вот русский говорит братан
Хохлы воротят свои лица
От злобы бормоча ватан
И вся страна как психбольница...
--
Вот невменяема страна
Бандера может ей гордиться
Вот нация совсем больна
И вся страна как психбольница...
1

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