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Аварийное проседание: перед пуском поездов по Крымскому мосту случилось ЧП

Фото: most.life
Обрушение переправы через Керченский пролив – заветная мечта некоторых украинцев. Но пока жители Незалежной ждут происшествий на Крымском мосту, катастрофы происходят у них под боком. Полтора года назад в Киеве обрушился Шуляевский путепровод, теперь украинская столица может лишиться моста Патона.
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Несмотря на злословия недоброжелателей, строительство Крымского моста завершилось. Через несколько дней Керченский пролив пересекут первые поезда.

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 Крымский мост

Крымский мост

По иронии судьбы, пока украинцы смаковали фейки про неминуемое обрушение Крымского моста, ЧП случилось у них. Накануне жители Киева обнаружили аварийное проседание покрытия на мосту Патона.

Переправу частично закрыли на ремонт до 23 декабря. Движение осуществляется по одной полосе. "Работы будут выполнять круглосуточно", - цитируют украинские СМИ "Киевавтодор".

Пользователи Сети отреагировали на происшествие с долей юмора. "Пока они будут писать о том, как проседает и разрушается Крымский мост, на самой Украине не останется ни одного целого моста", – написал на своей странице в "Твиттер" блогер с ником "Голос Мордора".

Мост Патона откроют одновременно с запуском железнодорожного сообщения через Керченский пролив. Первые поезда пойдут от Санкт-Петербурга до Севастополя и от Москвы до Симферополя. В дальнейшем через Крымский мост будут проложены другие маршруты.

Ночная подставка Крымского моста. Фото: most.life

Накануне готовность переправы подтвердил Ростехнадзор. Ожидается, что на первом поезде через Крымский мост проедет президент Владимир Путин.

Автор: 19 декабря 2019, 18:05
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Путин открыл Крымский мост

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