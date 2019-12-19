Аварийное проседание: перед пуском поездов по Крымскому мосту случилось ЧП

Несмотря на злословия недоброжелателей, строительство
Крымского моста завершилось. Через несколько дней Керченский пролив пересекут
первые поезда.
По иронии судьбы, пока украинцы смаковали фейки про неминуемое обрушение Крымского моста, ЧП случилось у них. Накануне жители Киева обнаружили аварийное проседание покрытия на мосту Патона.
Переправу частично закрыли на ремонт до 23 декабря. Движение осуществляется по одной полосе. "Работы будут выполнять круглосуточно", - цитируют украинские СМИ "Киевавтодор".
Пользователи Сети отреагировали на происшествие с долей юмора. "Пока они будут писать о том, как проседает и разрушается Крымский мост, на самой Украине не останется ни одного целого моста", – написал на своей странице в "Твиттер" блогер с ником "Голос Мордора".
КИЕВ МОСТ ПАТОНА pic.twitter.com/ciIYUmnMaO— Евгений Дубов (@Fa7CISxsfxjdyeo) December 14, 2019
Мост Патона откроют одновременно с запуском железнодорожного сообщения через Керченский пролив. Первые поезда пойдут от Санкт-Петербурга до Севастополя и от Москвы до Симферополя. В дальнейшем через Крымский мост будут проложены другие маршруты.
Накануне готовность переправы подтвердил Ростехнадзор. Ожидается, что на первом поезде через Крымский мост проедет президент Владимир Путин.
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