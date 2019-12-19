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"Беспредел": новость с Крымского моста добила отчаявшихся людей

Крымский мост сегодня. Фото: most.life/multimedia
Пятилетняя эпопея со строительством переправы через Керченский пролив подходит к концу. Через несколько дней откроется железнодорожная часть Крымского моста. Но знаменательному событию рады не все. 
прочитано 231 раз

Больше всех железную дорогу ждали жители Крыма. После ввода автомобильной части моста транспортная доступность полуострова значительно улучшилась. А запуск железной дороги по Крымскому мосту окончательно интегрирует полуостров в Россию.   

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 Крымский мост

Крымский мост

В Крыму радость, на Украине – паника и отчаяние. Некоторые "доброжелатели" с Незалежной изо всех сил надеялись, что переправа не будет построена. Их уверенность подогревали сомнительные эксперты, без устали вещавшие про плохие почвы, грязевые вулканы и прочие ужасы, грозящие Крымскому мосту.   

До запуска поездов остается несколько дней, и украинцы начали болезненное прощание с иллюзиями. Не выдержали местные журналисты: те, кто пять лет уверял сограждан, что Россия надорвется на масштабном проекте и никогда не построит Крымский мост.  

Датой окончания возведения переправы можно считать 18 декабря 2019 года. В этот день Ростехнадзор подтвердил технологическую готовность Крымского моста. "Объект построен и соответствует проектной документации", – сказано в сообщении ведомства.  

Украинские журналисты впали в уныние. Так, издание "Обозреватель", известное предвзятостью в освещении событий на полуострове, не нашло ничего лучше, как назвать произошедшее "беспределом". "Крымский мост: оккупанты заявили о новом беспределе" – материал с таким заголовком вышел на портале.  

Автомобильная часть Крымского моста. Фото: most.life/multimedia

Железнодорожное сообщение через Керченский пролив начнется 23 декабря. В путь отправится поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь. Затем на маршрут выйдет состав из Москвы в Симферополь. Крымский мост встретит пассажиров эффектной иллюминацией и огромным граффити с изображением строителя, пса Цыгана и символа переправы – рыжего кота Мостика.

Скоро по Крымскому мосту поедут поезда. Фото: most.life/multimedia

Автор: 19 декабря 2019, 00:33
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Путин открыл Крымский мост

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