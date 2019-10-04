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Осколочные бомбы: опасная находка у опор Крымского моста шокировала народ

Фото: most.life
На транспортном переходе "Краснодарский Край-Крым", в районе 281-й опоры Крымского моста были обнаружены взрывоопасные предметы. Для обезвреживания снарядов времен Великой Отечественной войны была проведена специальная операция.
прочитано 305 раз

Тревожные новости привлекли всеобщее внимание к обстановке вокруг Крымского моста. В СМИ появилась информация, что часть территории возле переправы через Керченский пролив была оцеплена. Называлась даже причина, по которой специалистам пришлось прибегнуть к подобной мере.

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Крымский мост

Водолазы, исследовавшие зону возле Крымского моста, обнаружили возле одной из опор инженерного сооружения сразу несколько взрывоопасных предметов, передает "Царьград". Позже поступило официальное подтверждение этой информации. Также стало известно, о каких именно снарядах идет речь.

Безопасности Крымского моста угрожали две авиационные бомбы массой в десять килограммов, а также граната Ф-1. Вся взрывчатка – времен Великой Отечественной войны. Операцию по идентификации и обезвреживанию опасной находки осуществляли специалисты отделения пиротехнических работ службы оперативного реагирования "Специальный морской отряд ГУ МЧС России по Республике Крым", передает РИА Новости.

Сообщается, что сама операция была проведена с соблюдением всех мер безопасности. "Взрывоопасные предметы были извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне", – заверили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Отметим, неподалеку от Крымского моста – в Комсомольском парке в Керчи – при проведении земельных работ была обнаружена еще одна десятикилограммовая авиационная осколочная бомба. Она также была вывезена на специальный полигон и уничтожена.

Подобные новости о Крымском мосте не могли не привлечь внимание пользователей Сети, особенно украинского сегмента интернета. Там к самой новости отнеслись двояко. С одной стороны, порадовались тому, что переправе хоть что-то угрожало. С другой, вынуждены были признать, что водолазы и саперы отлично справились со своей работой и ничего страшного не произошло.

Жителей России страстное желание увидеть хоть какие-нибудь проблемы, связанные с Крымским мостом, не мучают. Поэтому они новость восприняли однозначно положительно и поблагодарили за работу специалистов МЧС.

Автор: 4 октября 2019, 21:53
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