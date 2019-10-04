Осколочные бомбы: опасная находка у опор Крымского моста шокировала народ

Тревожные новости привлекли всеобщее внимание к обстановке вокруг Крымского моста. В СМИ появилась информация, что часть территории возле переправы через Керченский пролив была оцеплена. Называлась даже причина, по которой специалистам пришлось прибегнуть к подобной мере.

Водолазы, исследовавшие зону возле Крымского моста, обнаружили возле одной из опор инженерного сооружения сразу несколько взрывоопасных предметов, передает "Царьград". Позже поступило официальное подтверждение этой информации. Также стало известно, о каких именно снарядах идет речь.

Безопасности Крымского моста угрожали две авиационные бомбы массой в десять килограммов, а также граната Ф-1. Вся взрывчатка – времен Великой Отечественной войны. Операцию по идентификации и обезвреживанию опасной находки осуществляли специалисты отделения пиротехнических работ службы оперативного реагирования "Специальный морской отряд ГУ МЧС России по Республике Крым", передает РИА Новости.

Сообщается, что сама операция была проведена с соблюдением всех мер безопасности. "Взрывоопасные предметы были извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне", – заверили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Отметим, неподалеку от Крымского моста – в Комсомольском парке в Керчи – при проведении земельных работ была обнаружена еще одна десятикилограммовая авиационная осколочная бомба. Она также была вывезена на специальный полигон и уничтожена.

Подобные новости о Крымском мосте не могли не привлечь внимание пользователей Сети, особенно украинского сегмента интернета. Там к самой новости отнеслись двояко. С одной стороны, порадовались тому, что переправе хоть что-то угрожало. С другой, вынуждены были признать, что водолазы и саперы отлично справились со своей работой и ничего страшного не произошло.

Три авиабомбы времен войны нашли у опоры Крымского моста

Было б символично,если б это вот сооружение взорвали НЕМЦЫ! pic.twitter.com/KbWCmuYydG